"Prvních asi deset minut jsme hráli svoji hru, ale pak jsme se přizpůsobili Chodové Plané, když jsme nakopávali balony jako soupeř. Ve druhé půli jsme více hráli po zemi. Rozhodlo to, že jsme byli produktivnější v koncovce. Bylo to těžké utkání, hrálo se v horku, a proto bych chtěl kluky pochválit za bojovnost. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě," řekl asistent trenéra Plané Aleš Pavlíček.

V příštím kole (sobota 24. 8., 17.00 hodin) hraje Planá doma s Tachovem B, který kvůli lichému počtu týmů v okresním přeboru o víkendu nehrál.

"Pro mě to bude specifický zápas, protože v Tachově jsem s fotbalem začínal. Očekávám velice těžké utkání, ale věřím, že ho zvládneme. Tachov měl o víkendu volno, navíc tachovské áčko hraje s Křimicemi v pátek, takže nevíme, kdo z A týmu proti nám nastoupí. Myslím si, že to bude zápas více o fotbalu. Musíme hrát svoji hru, roztahovat ji do lajny a pak centrovat míče do vápna, protože v útoku máme velkou sílu po příchodu Jardy Kůsta z Přimdy. Dobře se připravíme, samozřejmě chceme vyhrát, protože doma musíme bodovat," prohlásil Pavlíček.