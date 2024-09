"Herně to byl náš asi nejhorší zápas na podzim, každopádně jsem rád za výhru 4:0. Potěšila mě produktivita v koncovce," řekl asistent trenéra Plané Aleš Pavlíček.

Za Planou poprvé hrál Miroslav Zámeček, který přestoupil z Kostelce. "S Mírou jsme dlouholetí kamarádi, známe se přes dvacet let. Hráli jsme proti sobě, já za Tachov a on ve Vejprnicích. Byl jsem s ním v kontaktu, v Kostelci se něco událo, úplně nevím co, ale nebylo to fair-play, takže jsem Míru oslovil a přivedl ho do Plané. Jsem za něj rád. Myslím, že premiéra se mu vydařila na výbornou," uvedl Pavlíček.

V sobotu od 16.30 hodin hraje Planá v Erpužicích. "Jdeme od zápasu k zápasu, ale chceme samozřejmě vyhrát. K soupeři přistupujeme s pokorou, protože zrovna Míra mi říkal, že Erpužice viděl hrát a že to bylo nejlepší mužstvo, které zatím viděl. Takže nás tam nečeká nic lehkého, ale samozřejmě chceme urvat tři body," prohlásil plánský asistent.

Planá vede tabulku o skóre před Chodským Újezdem. "Na podzim je máme doma, bude to těžký zápas. Třetí Třemešné také určitě neřeklo poslední slovo. Na tyto zápasy se těšíme a věřím tomu, že Chodský Újezd před vzájemným zápasem někde klopýtne," pravil Pavlíček.

V pondělí skončilo přestupové okno v nižších fotbalových soutěžích. "Můžu prozradit, že během zimní přestávky bych chtěl přivést dva kvalitní hráče. Jeden je z okresního přeboru, druhý hrál I. B třídu," konstatoval Aleš Pavlíček.