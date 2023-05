"Náš pomezní rozhodčí se začal hádat s lidmi, kteří seděli vedle střídačky hostů, kde by teoreticky neměli být. Sprostě si nadávali, do toho se zapojil jeden z našich hráčů, který je shodou okolností pomezního syn. Náš hráč strčil do protihráče, který spadl na zem, naběhli tam ostatní hráči včetně těch ze střídačky Lesné. Začali se ohánět pěstmi, naběhli tam další a vytvořil se takový chumel. Padlo pár pěstí, tři červené karty na naší straně a dvě červené na straně Lesné," popsal předseda kladrubského klubu Tomáš Kasl.

Podle šéfa Lesné Zdeňka Uhlíka se rozbuškou stal spor o rohový kop. "Byl to spor mezi naším hráčem a kladrubským pomezním rozhodčím. Hlavní rozhodčí ukázal, že budeme kopat rohový kop, ale pomezní byl proti a bránil v jeho rozehrání. Rozhodčí přesvědčil pomezního o opaku, takže pomezní ustoupil. Na dálku nevypadalo, že by konverzace mezi naším hráčem a pomezním byla vyostřená nebo sprostá. Po rohovém kopu se náš hráč vracel do hry a jeden z kladrubských fotbalistů na něj zaútočil, srazil ho pěstí a pak už byla mela," viděl incident Uhlík.

Na straně Kladrub dostali v 76. minutě červenou kartu Lukáš, Tomáš a Antonín Kotlárové. Za Lesnou byli vyloučeni Lukáš Kormoš a Milan Kubeš. Jelikož Kladruby hrály kvůli velké absenci hráčů už od začátku v deseti a v 58. minutě byl vyloučen Jan Turek, tak rozhodčí z důvodu malého počtu hráčů na straně domácích ukončil zápas.

"Zápas byl vyhrocený už před incidentem v 76. minutě, protože předtím dostali Jan Turek i hráč Lesné červenou kartu za oplácení. Myslím si, že kluci byli naštavní už před zápasem, protože potřetí za sebou jsme od začátku zápasu hráli v deseti. Někteří hráči slibují, že přijdou na zápas, ale nedorazí a ani se neozvou, takže kluci byli trochu frustrovaní, což se projevilo ve druhé půli. Bohužel," tvrdil Kasl.

Nedohraný zápas bude kontumován ve prospěch Lesné. "A bude to asi i s pokutou, protože Kladruby nezačaly s plným počtem hráčů a počet hráčů klesl pod sedm z jejich viny," uvedl sekretář OFS Tachov Miloslav Kohút.

Dodal, že discplinárka rozplétá, co se stalo. "V zápisu o utkání je jen, že došlo k napadení protihráče pěstí. Impuls byl zřejmě ze strany Kladrub. Až se disciplinárka dopídí, co se stalo, kdo a co udělal a s jakou intenzitou, tak rozdá "odměny"," konstatoval Kohút.

