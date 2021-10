Jenže to se jen fotbalisté z vesničky, kde žije necelých 500 obyvatel, chystají na zápas III. třídy okresu Tachov.

„Dřív to bylo tak, že za Tisovou hráli jen lidi, kteří tady bydleli,“ vzpomíná Michal Foltas, jeden z tří Čechů v týmu a vedoucí družstva. On sám byl před třemi lety u postupu Zetoru Tisová do okresního přeboru.

To už tady byli i první cizinci. „Před sedmi lety sem přišli první tři Ukrajinci. Prvotně šli do Česka za lepší prací, ale měli zájem i o fotbal, a tak jsme je zlanařili, protože místní lidé postupně docházeli,“ popisuje Foltas.

A postupně se začali nabalovat i další zahraniční hráči, nejen Ukrajinci. „Máme v týmu i tři Bulhary a Gruzínce,“ připomněl vedoucí družstva z Tisové, že Giorgi Dvali hrál i divizi za Klatovy.

Ukrajinští legionáří pocházejí dokonce ze stejné vesnice poblíž Melitopolu v Záporožské oblasti, kde také hráli fotbal. „Ale podle toho, co popisují, tam měli šílené podmínky. Roztrhané sítě na brankách, tragická hřiště, převlékali se cestou na zápasy v autech,“ přibližuje Michal Foltas. To v Tisové hrají na zrekonstruovaném trávníku, i když menších rozměrů. Teď o víkendu rozstříleli béčko Plané 11:1.

Po devíti odehraných kolech jsou na pátém místě.

„Prakticky vůbec netrénujeme. Ale v zimě by měli dorazit další dva Ukrajinci, třeba zkusíme zabojovat o postup do okresu,“ přemýšlí nahlas Michal Foltas.

„Oni by si asi chtěli zkusit vyšší soutěž,“ dodává člen českého tria, z něhož ale kapitán týmu Ondřej Šebor teď většinou absentuje. „Staví barák, takže nemá moc času. Já jsem na tom podobně, už párkrát jsme nastoupili výhradně s cizinci,“ usmívá se Foltas.

„Nejsou to žádní hlupáci, během chvilky se většinou naučí česky, takže s komunikací není problém. Domluvíme se úplně v pohodě," dodává na adresu zahraničních spoluhráčů, z nichž většina pracuje v průmyslové zóně u sjezdu z dálnice D5, což je kousek od Tisové.

A dva fotbalisté už se odsud vydali do vyšší soutěže - Umanskij a Bulajev pomáhají vytáhnout FK Tachov do přeboru kraje.