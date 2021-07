„Je to špatný. Chodí nás málo takhle v létě. Všichni jsou na dovolených, takže se scházíme v osmi, deseti lidech, což není ideální,“ krčí rameny plánský trenér Roman Sovka.

Start sezony se navíc nezadržitelně blíží. Oproti předchozím ročníkům se první zápasy I. B třídy letos odehrají netradičně již na začátku srpna.

„Docela mě zarazilo, když jsem se dozvěděl, že hrajeme už 7. srpna. Za mě je to hodně nešťastné řešení začít hrát soutěž takhle během léta o prázdninách. Vždy se startovalo až předposlední víkend v srpnu. Už teď proto vím, že první zápasy budou hrozný. Někteří hráči budou ještě na dovolených, takže vezmeme hráče z áčka i béčka, které začíná později, a složíme nějak kádr, abychom to vůbec odehráli,“ vysvětluje lodivod FK Planá.

Dle jeho slov to ale bude trápit i ostatní celky v nejnižší krajské soutěži.

„Myslím si, že podobný problém bude mít asi více týmů, aby daly mužstvo na začátek soutěže dohromady. Budou tak ještě větší rozdíly mezi těmi, co hrají o postup, a zbytkem tabulky,“ pokračuje Roman Sovka.

I během koronavirové epidemie v rámci možností plánští fotbalisté trénovali.

„Snažili jsme se scházet od té doby, co to šlo. Nějak jsme se udržovali, ale je těžké se připravovat, když nevíte, kdy a zda vůbec se bude něco hrát,“ říká trenér Plané.

Dlouhé období bez fotbalu neodlákalo od zeleného pažitu v Plané další hráče. I přesto se snaží tým z Tachovska přilákat do svého kádru nové tváře.

„Je nás trvale málo, takže jsme nepocítili, že by někdo skončil. Snažíme se někoho sehnat. Oslovili jsme některé hráče, kteří hráli u nás třeba v dorostu a pak skončili. Zároveň zkoušíme i některé starší hráče, kteří by se mohli vrátit. Všude je hráčů málo, takže se musíme snažit to doplnit z vlastních řad,“ říká Roman Sovka.

A jaké má mužstvo, které loňskou neúplnou sezonu zakončilo na devátém místě, cíle pro další ročník?

„Udržet se. Chceme mít aspoň jeden tým v krajské soutěži,“ prozrazuje plánský kouč.