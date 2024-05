Martin Tuka - Sokol Trpísty 4:0. Takhle by se dal charakterizovat zápas 20. kola…

"Poslední dobou mi to tam padá. Tato sezona je v tom výjimečná, protože dříve jsem byl gólman. Proti Lomu jsem hrál levou zálohu, občas hraju střed zálohy, někdy stopera. Na postech cestuju. Nejvíc mi sedí pozice levého záložníka," řekl fotbalista Jiskry Erpužice.

Lukáš Uhlíř má ve statistikách patnáct gólů a do konce sezony by jich chtěl přidat alespoň pět.

Střídání postů mu prý nevadí, až na ten jeden. "Brankářský. Protože se do toho občas špatně dostávám," vysvětlil Uhlíř.

Hattrick v jednom zápase je jeho maximum. "Za to určitě něco zaplatím do týmové pokladny," ví odchovanec Erpužic.

Ambice hrát jinde vyšší soutěž nemá. "S kluky máme skvělou partu. Jsem spokojený v Erpužicích. Ocenil bych postup do okresního přeboru, ale letos postupovat nechceme, protože na to nemáme lidi," prohlásil Lukáš Uhlíř.

KANONÝR DENÍKU: Wintrle dal Studánce šest gólů. Byla to týmová práce, říká

"Určitě bychom ale chtěli skončit co nejvýš, nejlépe do třetího místa," dodal fotbalový univerzál, který kromě Erpužic prošel i mládežnickými kategoriemi Baníku Stříbro.

"V šestnácti nebo v sedmnácti letech jsem se vrátil do Erpužic," pravil.

Na březnovém II. fotbalovém plese Jiskry Erpužice zvolili fanoušci Lukáše Uhlíře jako nejlepšího hráče podzimní části sezony 2023/24. "Měl jsem z toho radost, ale neslavil jsem to, protože s kluky to máme nastavené týmově. Výhra mě trochu překvapila, čekal jsem, že to bude Jakub Wintrle," přiznal Lukáš Uhlíř.