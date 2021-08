Fotbalisté Baníku si zlepšili v Nýrsku náladu po středeční těsné porážce v Černicích.

TJ Sokol Radnice - TJ Baník Stříbro 4:1 (2:1) | Foto: Deník/Václav Havránek

V Pošumaví byl stav zápasu po devadesáti minutách nerozhodný 0:0, bonusový bod ale putoval do Stříbra. „Bylo to vyrovnané utkání. My i Nýrsko jsme měli dvě velké šance, ale všechny zůstaly neproměněné. V závěru nás Nýrsko zatlačilo a bylo tam několik závarů v našem vápně. Přečkali jsme toa v pokutových kopech se zaskvěl brankář Dolejš, který chytil tři střely soupeře,“ chválil kouč Stříbra Lukáš Pleško svého gólmana.