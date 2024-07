Pro předplatitele

Martin Švec dnes 09:02

Ne každému se poštěstí v kolektivním sportu zahrát si v jednom utkání se svým synem. Na dosah to ovšem má 45letý fotbalový brankář Radek Švarcbek, který kvůli tomuto snu v létě přestoupil z Plané do Tachova B. Za Tachov totiž hraje jeho starší, letos 19letý syn Radek, jenž je obránce či záložník. Syn hrál minulou sezonu za starší dorost divizi, ale nastoupil i za tachovský B tým. Nyní se připravuje s áčkem, které spadlo z divize do krajského přeboru. Otec a syn Švarcbekové věří, že se najde příležitost zahrát si za B tým ve fotbalovém okresním přeboru.