Fotbalisté Tachova odehráli v sobotu druhý přípravný zápas. Jelikož Zruč zápas odřekla, museli Tachovští narychlo sehnat jiného soupeře. Nováček I. A třídy se utkal s Přešticemi B, které hrají I. B třídu. První poločas domácí Tachov vyhrál 2:1, ale v konečném výsledku padl 3:4.

Fotbalisté Tachova překvapivě prohráli s rezervou Přeštic 3:4. Nováček I. A třídy navíc přišel o zraněné Jana Viternu a Jana Fišera. | Foto: Jan Vydra

Hosté byli ze začátku lepší a po chybě v tachovské obraně šli do vedení. Důležitý okamžik nastal ve 12. minutě. Po nešetrném zákroku soupeře došlo ke zranění kapitána Honzy Viterny, který byl s podezřením na zlomeninu žeber převezen do nemocnice. Trenér Pták poslal do hry Bualieva, přeskupil řady a byl to právě nový hráč, který prvním kontaktem s míčem srovnal.