Loňský nováček a nejúspěšnější tým z tachovského okresu v předčasně ukončené ´koronavirové´ sezoně 2019/20 oblastní I.B třídy Dynamo Studánka v této soutěži nebude dále pokračovat a od nového ročníku ho fanoušci uvidí hrát zpátky v okresním přeboru II. třídy. Uvolněné místo tak bylo podle regulí nabídnuto postupně třem nejlepším týmům v tabulce naší nejvyšší okresní soutěže a po odmítnutí administrativního postupu Částkovem i Lomem sáhl po kýženém postupu do ´oblasti´ po nedávném pádu z divize se resuscitující FK Tachov.

„Máme v klubu radost, to nebudu popírat,“ říká s úsměvem předseda fotbalového klubu z okresního města Martin Krýsl a pokračuje: „Je to první krok k vzestupu klubu na místa, kde by se měl vzhledem k tradici, zázemí a kvalitě kádru opět v budoucnu pohybovat. V době koronavirové, kdy se mezi soutěžemi nesestupovalo ani nepostupovalo, se nám nakonec povedlo ´postoupit´ do krajské soutěže. Je to oficiální, novou sezonu odstartujeme s číslem 12 místo Studánky a už nás nic a nikdo nezastaví. Poděkování patří všem, kdo se o tenhle první krok k návratu tam, kam patříme, zasloužili,“ netají spokojenost.

V Dynamu Studánka, které svoji přihlášku do nejnižší oblastní soutěže ještě v regulérním termínu stáhlo údajně kvůli oslabení kádru avizovaným odchodem několika hráčů, jsou v komentování této situace struční. „Je to fakt. I.B třídu jsme odhlásili a v příští sezoně budeme hrát v tachovském okresním přeboru. Důvody, které nás k tomuto kroku vedly, nebudeme komentovat,“ pouze uvedl předseda Dynama Studánka Oldřich Janovec.

Zdroj: Deník / Robert Babor

Oba kluby tak nyní během letní přípravy myslí hlavně na doplnění a stabilizaci kádru. Tachov i v tomto pohledu má situaci ´veselejší´ a vzhledem k tomu, že disponuje kvalitní generací končících dorostenců a přivábil i řadu výrazných posil pro tým dospělých, logickým tahem byl vznik záložního B-týmu. Ten bude v nadcházející sezoně působit v nejnižší okresní IV. třídě.

„Ale s jasným cílem postoupit, stejně jako bychom to chtěli s áčkem v I.B třídě. Kádr na to mít budeme, takže se nemůžeme za nic schovávat. Do áčka se po letech vrátil skvělý hráč Lukáš Hudec, ze Studánky přišli kapitán Honza Viterna, Kuba Šuranský a David Gabčo a podařilo se nám změnit hostování Pavla Kořínka na přestup,“ vypočítává Martin Krýsl. O dalších jménech zatím nechce spekulovat, ale potvrdil přísliby velmi zajímavých návratů některých dalších dřívějších tachovských opor v budoucích přestupních termínech.

Jeho studánecký kolega na postu klubového šéfa Oldřich Janovec zůstává i v této otázce trochu stručnější. „Teď jsou ještě různé věci včetně příchodů či odchodů stále v jednání. Nemáme problém s tím, okomentovat to já nebo trenér před startem nové sezony i s dalšími fotbalovými plány našeho klubu, ale raději až to bude vše dotažené.“