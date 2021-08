Svěřenci trenéra Jaroslava Ptáka si mohli jen těžko vysnít lepší start do zápasu. Po 11 minutách svítilo na světelné tabuli 2:0 ve prospěch hostujícího celku. Do vedení se dostali Tachovští po hezké akci, kdy Viterna vysunul Kořínka, jenž našel před brankou nabíhajícího Lukáše Hudce. Ten už jen lehce skóroval. Druhou trefu obstaral Šuranský, který poslal svojí střelu přesně k tyči. Hosty poté podržel i gólman Landgrott.

Sluníčko svítilo celou první půli na tachovskou klec a mladý gólman při jedné lubské akcis vypětím všech sil vytěsnil míč nad své břevno. Slibné příležitosti mělii Tachovští. Další gól ale diváci v první části již neviděli.

„Hned od úvodu jsme byli aktivnější než domácí a hrozili jsme rychlými útoky, podporovanými průnikovými přihrávkami ze zálohy. Rychle jsme se dostali do dvoubrankového vedení a do poločasu jsme stále hráli aktivně a rychle. Vytvářeli jsme si další gólové příležitosti, bohužel jsme je neproměnili,“ hodnotil první poločas trenér Tachova Jaroslav Pták.Hosté definitivně o svém vítězství rozhodli ve druhé půli. Kořínek pronikl přes obranu a předložil balon do vápna Lukáši Tonkovi, jenž měl před sebou snadnou práci. Čtvrtou trefu obstaral tachovský kapitán Viterna, jemuž Hudec nádherným centrem posadil míč přímo na hlavu.

„Po dalších dvou brankách jsme hru kontrolovali. Domácí potvrdili, že na jejich půdě se nevyhrává lehce,a když už to nešlo fotbalově, začali hrát velmi důrazně. Několik zákroků Šlaise bylo hodně za hranou a sám se divím, že mu vše prošlo jen se žlutou kartou. Důležité body jsme ale přivezli a jsme spokojení,“ těšilo vítězství kouče Tachova. Další utkání čeká Tachov, který se nachází v tabulce na 3. místě, v sobotu, kdy na domácím hřišti od 17.30 hostí fotbalisty Kaznějova.

Luby - Tachov 1:4

Poločas: 0:2. Branky: 68. Basha – 5. Hudec, 11. Šuranský, 52. Tonka, 60. Viterna. Rozhodčí: Marek. ŽK: 2:0. Diváci: 70.

Sestava Tachova: Landrgott – Sloup (81. Pravda), Bulaiev (69. Zeman), Hána, Umanskyi, Viterna, Šuranský, Kořínek (69. Šroub), Nieves (56. Fišer), Hudec, Tonka. Trenér: Jaroslav Pták.