Zelený pažit totiž osiřel na velkém stadionu i na malém hřišti úplně stejně. Netrénuje se, nehrají se zápasy, okolo hrací plochy nejsou diváci…

Všeobecně se očekává anulování letošní fotbalové sezony.

Kdyby se FK Tachov před zahájením ročníku 2019/20 kontroverzním rozhodnutím svého tehdejšího bosse Petra Morgensteina sám administrativně nesesunul z divize do okresního přeboru, čekal by jako jediný regionální klub na rozhodnutí o osudu své soutěže z úst řídící komise FAČR pro Čechy a ne jako všechny ostatní kluby ´jen´ z řídící komise krajského fotbalového svazu. I když výsledek bude s velkou pravděpodobností stejný…

FK Tachov byl svojí kvalitou i strukturou velmi podobný Jiskře Domažlice ze sousedního okresu. Chodská vlajková loď má ale v čele kapitána Jaroslava Ticháčka, který jí dokázal vtisknout konsolidovanou a hlavně dlouhodobou a systémovou plavbu po rozbouřeném fotbalovém moři. Proto teď Jiskra, hrající Českou fotbalovou ligu, v níž Tachov ještě jako její velký sportovní rival nedávno působil, čeká na rozhodnutí té ´vyšší´ komise. Oba kluby také pojí i dřívější a teď už na nějakou dobu nereálné transfery hráčů či trenérů oběma směry. Vždyť i současný kouč Domažlic Pavel Vaigl na Chodsko zamířil z Tachova.

A jak to teď vlastně u ještě nedávného přímého soupeře tachovských fotbalistů vypadá a co lze ve fotbale obecně v nejbližší době očekávat? Určitě neuškodí udělat si o tom obrázek z exkluzivního rozhovoru Deníku s jednatelem a sekretářem Jiskry Domažlice v jedné osobě Václavem Pelnářem.

„Dělat sekretáře v Jiskře Domažlice je podobné jako vést malou firmu. Patří k tomu spousta úřadování a papírování. Nejvíce práce je vždy v letní a zimní přípravě a já se vždycky těším, až už začne soutěžní část sezony. To už je dokončena většina přestupů v kádru a všech dalších potřebných úkonů jako přihlášek do soutěží, rozpisů utkání, hlášenek, soupisek týmů, platby členství ve FAČR a podobně,“ přibližuje na úvod svoji činnost bývalý domažlický fotbalista.

Co z toho dělá jednatel a hlavně sekretář největšího regionálního klubu v době, kdy jsou fotbalové soutěže zastaveny?

Samozřejmě i letos na jaře se soutěže po hráči nepříliš oblíbené zimní přípravě rozběhly, ale než jsme se nadáli, tak se stalo něco, co známe jen ze sci-fi filmů. Pandemie, která nás postihla a dotkla se všech oblastí lidského života, zastavila i ten fotbalový. Já mám ale i teď pořád co dělat, protože v tom běžném kolotoči práce, rodiny a fotbalu jsem některé věci nestíhal, a tak nastal čas všechny resty dodělat. Fotbalový život totiž neustrnul úplně a samozřejmě některé termíny, jako je konec přestupního období nebo podání určitých žádostí, běží dál. Také pro pořádný úklid počítače a všech nakupených lejster už byl nejvyšší čas a najednou je ho díky pandemii dostatek.

V čem všem váš fotbalový klub omezila nařízení vlády o zavření sportovišť a zákazu vycházení a shromažďování osob?

Tato opatření vlády přinesla stejně jako v ostatních státech zastavení soutěží na všech úrovních od nejvyšší až po nejnižší prales, takže se nás to dotklo ve velké míře od mužského A-týmu až po ty nejmenší kluky a holky. Museli jsme pozastavit všechny tréninkové jednotky, a co bude dál, nikdo zatím neví. Podle informace sekretáře řídící komise pro Čechy fotbalového svazu Jana Hořejšího se vším bude zabývat výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. dubna. Nás třeba hodně mrzí zrušení dvou kvalifikačních utkání na evropský šampionát ženských ´devatenáctek´ v Gruzii, která se měla odehrát u nás na Střelnici. V sobotu 11. dubna měla hrát česká reprezentace proti Norsku a o tři dny později Anglie proti Norsku. Zatím byla tato utkání odložena na neurčito.

Z celé řady fotbalových klubů ve světě a už i v Česku hlásí první případy nakažených koronavirem Covid-19. Jiskra je v tomto ohledu bez problému?

Ano, Jiskra je s nadsázkou řečeno ´čistá´. V našem klubu zatím nemáme hlášený žádný potvrzený případ koronaviru. Správce stadionu Ferdinand Forro i tak pečlivě dezinfikuje všechny prostory v tribunách. A kromě toho také stále pravidelně stříhá trávník, tak si troufám říci, že ho letos budeme mít nejlepší v kraji. (smích)

Věříte ještě v nějaké smysluplné dohrání letošní sezony, a pokud ano, tak v jaké by to bylo optimální podobě?

Je to otázka, na kterou přinese odpověď až čas. V současné době asi nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho může nouzový režim trvat. Kdyby trval opravdu jen třicet dní, jednalo by se tak o čtyři soutěžní kola, která by se mohla odehrát v náhradních termínech. Čtyři víkendy však po konci většiny soutěží zasahují až do období prázdnin a pak k tomu ještě dvě kola barážových utkání… Je možné, že by se nějaké kolo vložilo i do pracovního týdne. To by ale znamenalo, že většina hráčů půjde po práci hrát soutěžní zápas, a bude si muset vzít další volno v zaměstnání nebo studenti omluvenku do školy. Daly by se ale také využít dva květnové státní svátky, které vycházejí na pátek a mužstva by odehrála za prodloužený víkend dvě utkání v pátek a v neděli. To by šlo.

Nejpravděpodobnější variantou ale je, že bude nouzový stav dále prodloužen…

V tom případě už nepřichází v úvahu jiná varianta, než zrušení zbytku sezony nebo dokonce sezony celé.

Jak by se ale v případě zrušení pouze jarní části sezony řešily postupy a sestupy mezi soutěžemi?

V tomto případě by variantou bylo zachování tabulky po odehraném podzimu a vycházelo by se z ní. A druhou možností by bylo, že by se tuto sezonu nepostupovalo ani nesestupovalo.

V obou případech by ale byly některé týmy poškozeny…

Ano, ani jedna z těchto variant však není dobrá pro všechna mužstva. U první varianty budou nespokojena mužstva, která jsou na sestupových místech, protože by při dohrávání soutěže mohla třeba na jaře pád do té nižší odvrátit. U druhé varianty budou zase nespokojené týmy, které pomýšlely na postup do vyšší soutěže. Řešením by ale teoreticky mohlo být například sehrání baráží, kdy by takto ´administrativně´ postupující z nižší soutěže a sestupující z vyšší soutěže sehráli vzájemný zápas o místo v té vyšší soutěži.

A kterou variantu byste preferoval přímo Vy?

Upřímně, sám nevím. Asi žádné řešení z těch, která se nabízejí, není úplně šťastné. Záleží na řídících orgánech soutěží, jaké nejmenší zlo bude nakonec zvoleno. Těžko nyní odhadovat, co je nejpravděpodobnější, ale hlavně nevím, co a kdy vůbec bude možné. Proto raději další vývoj nechci předjímat.

Pokud by se soutěže dohrávaly a termínově posunuly až do léta, tak jak byste v klubu řešili hráče se smlouvami jen do konce června?

Co se těchto hráčů týká, tak máme do uvedeného data v kádru jen Martina Rychnovského a Václava Uzlíka na hostování z FC Viktoria Plzeň. Nejprve tedy vyčkáme na vyjádření výkonného výboru FAČR, co bude dál s rozehranou sezonou, a při zmíněné variantě bychom začali samozřejmě jednat s Viktorkou o prodloužení smlouvy o hostování.

Jak se při současných omezeních kluboví hráči a hráčky připravují?

Jak asi všichni vědí, tak v důsledku pandemie máme uzavřena všechna sportoviště a zákaz shromažďování nám neumožňuje týmové tréninky. Prezident klubu Jaroslav Ticháček vyzval na krátkém setkání vedení s trenéry mužstev krátce po tomto opatření všechny členy klubu k respektování rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů a funkcionářů. Přesto, že bylo v té době ještě povoleno shromažďování do třiceti osob, shodli jsme se už tehdy na tom, že se nebudou organizovat žádné společné tréninkové jednotky. Prezident tak doporučil trenérům zaměřit se na možnosti individuální přípravy svých svěřenců.

Individuální příprava se týká všech hráčů a hráček od třetiligového áčka až po nejmenší přípravky?

U mládeže mají přípravu svých svěřenců v gesci také trenéři jednotlivých týmů. Třeba u přípravek vím, že existují i různé domácí formy základního žonglování s míčem a podobně. Za Okresní fotbalový svaz také na zmíněném setkání vystoupil Grassroots trenér mládeže pro Plzeňský kraj Václav Sladký a mimo jiné uvedl, že zatím nedoporučuje nějak zásadní trénování mládeže. U dospělých se zase spíše jedná o běhání, posilování a celkové udržování fyzické kondice. Trenéři všech týmů jsou se svými hráči v kontaktu, ale myslím, že zvolený model přípravy i v té individuální formě bude aktuální hlavně podle výsledku zasedání výkonného výboru FAČR 7. dubna. Sporttestery jsme zatím nerozdali, ale každý hráč má doma váhu, která v současné době bohatě postačí k porovnání s hodnotami naměřenými v zimní přípravě (smích). Já myslím, že si naši hráči v rámci možností udržují svou kondici v pohotovostním módu, aby byli připraveni se po skončení této nepříjemné situace vrátit zpět do plného tréninkového a zápasového režimu. Vzhledem k dalšímu vývoji událostí a dalším nařízením vlády však víme, že restart společného trénování je v nedohlednu a lze jen konstatovat, že ukáže čas.

Jak byste zhodnotil podzimní část sezony z pohledu celého klubu?

Převládá spokojenost, i když naše výkladní skříň, A-mužstvo v České fotbalové lize, mohlo a mělo být v tabulce výše. Radost nám dělalo béčko v krajském přeboru.

Pojďme tedy po jednotlivých týmech. Třetiligové áčko průběžným devátým místem zatím své předsezonní cíle nenaplňuje?

Vinou plejády neproměněných šancí v každém utkání je pro nás deváté místo zklamáním. Přitom svěřenci trenérů Pavla Vaigla a Petra Dobrého začali podzimní část sezony velice dobře a zdálo se, že i přes těžký los navážeme na dobré umístění z loňska, kdy jsme skončili na pěkném pátém místě. V letošním ročníku došlo k zatraktivnění soutěže díky návratům béček ligových klubů. Poznali jsme to jak na herní kvalitě těchto soupeřů, tak na návštěvnosti zápasů, ve kterých jsme s nimi hráli. Fanoušci Jiskry museli být po prvních pěti kolech ČFL, po utkáních se Spartou B či Slavií B a po tradičně dobré účasti v MOL Cupu, opravdu spokojeni. Ve druhém pohárovém kole jsme po penaltovém rozstřelu vyřadili druholigové Ústí nad Labem a ve třetí kole jsme narazili již potřetí v této soutěži na nezvykle ofenzivně naladěnou Duklu Praha. A až letos nám na třetí pokus vystavila stopku do osmifinále MOL Cupu a zaslouženě postoupila. Po vyřazení z poháru se nám ale přestalo výsledkově dařit i v ČFL. Hlavně domácí utkání jsme nezvládali a za celý podzim v nich posbírali jen dvanáct bodů. To je až desáté místo v tabulce domácích zápasů. Naproti tomu v tabulce venkovních utkání jsme pátí a to celkem ujde.

Před jarní částí ČFL tradičně proběhla značná obměna kádru a po zimní přípravě stihlo áčko odehrát pouze jediný mistrák v Praze s rezervou Sparty…

Početné změny v kádru jsou už z pohledu fanoušků evergreen, na který jsou zvyklí. V zimě odešli například Egon Vůch do druholigové Viktorie Žižkov, Ondra Pek do Štěchovic nebo David Kraml do Přeštic. My jsme museli hlavně vyřešit druhý brankářský post příchodem Luboše Růžičky z Přeštic a i když u nás neuspěli na testech ani tři zahraniční fotbalisté z Francie, Belgie a Ukrajiny, tak přišli ještě další čtyři noví hráči, třeba Dan Černý se vrátil z Petřína. Na Strahově s béčkem Sparty jsme i přes porážku 1:3 sehráli celkem dobrý zápas. Uvidíme, jestli to ale nebyl do konce letošní sezony jediný…

S béčkem Jiskry, populární Benfikou, určitě spokojenost vládne, že?

Použiji známé fotbalové úsloví: Tak určitě! (smích) Benfika doslova řádila. Už tradičně posledních pár let okupuje přední příčky krajského přeboru mužů a je tomu tak i v letošním ročníku. Trenéři Pavel Javorský s Romanem Pekhartem v létě navázali na dobrou práci předchozího dua Martin Steinbrücker, Antonín Vlček a první místo v tabulce po polovině soutěže je skvělé a určitě pro celý tým výzvou pro další úspěšnou práci. Kádr se před jarem příliš nezměnil. Odešli Karel Šmejkal do Klatov, Honza Kulhavý do Viktorie Plzeň a Ondra Černý se po zdravotních peripetiích vrátil do Újezda. Přišli Milan Lucák z Nýrska a Michal Růžek z Mrákova.

Po loňské nováčkovské sezoně v divizi si v té letošní kladou vysoké cíle dorostenci U19 i U17. Oprávněně?

Vloni jsme u obou kategorií splnili úkol udržení se po postupu do české divize dorostu. Po podzimu ´devatenáctka´ přezimovala v tabulce desátá a ´sedmnáctka´ svoji soutěž vedla. V zimě došlo ke změně realizačního týmu U19, když na pozici hlavního trenéra nahradil Radka Šindeláře sportovní ředitel mládeže Antonín Vlček, na postu asistenta vystřídal Petra Mužíka bývalý kouč béčka mužů Martin Steinbrücker a role vedoucího mužstva jsem se po Jiřím Sladkém ujal já. Dorost U17 posílil na postu asistenta trenéra šéftrenér přípravek Míra Rejthar, aby pomohl trenérovi Tomáši Korelusovi. Před nový realizační tým byla postavena obrovská výzva v podobě cíle umístit se v konečné tabulce do třetího místa. Bohužel, po slibném začátku, kdy jsme v prvním jarním kole doma přejeli Malše Roudné 5:1 a 3:1, budeme muset tento cíl asi odložit z důvodu koronavirové krize v Česku. Každopádně bych rád touto cestou ještě jednou poděkoval realizačnímu týmu kolem Radka Šindeláře za odvedený kus práce, hlavně za postup do české divize dorostu, kam určitě Jiskra patří.

Jaké byly v této kategorii nejvýraznější pohyby v kádru?

Vedle ukončení kariéry Patrika Szmolena byl asi nejcitelnější odchod Matěje Dufka do Sokola Postřekov a zajímavým příchodem byl návrat Martina Hoang Minh Kiena z Německa.

Žáci U15 a U13 se pohybují v popředí nejvyšší krajské soutěže…

Ano, chceme, aby to byla kvalitní zásobárna hráčů pro přechod do dorostenecké kategorie. Starší přezimovali na druhém a mladší na čtvrtém místě krajského přeboru. Za to patří velký dík trenérům a realizačním týmům kolem šéftrenéra Sportovního střediska mládeže a hlavního trenéra U15 Olřicha Timury a hlavního trenéra žáků U13 Martina Volfíka. Určitě týmu pomohl návrat Matěje Soupíra z Viktorie Plzeň. A náš B-tým starších žáků sdružený se staršími žáky Startu Tlumačov je po podzimu v okresní soutěži druhý, mladší žáci béčka čtvrtí.

A co nejmladší Jiskráčci. Jak si na podzim vedly přípravky?

Naše přípravky pod vedením trenérů Míry Rejthara u U11, Davida Kohela s Tomášem Růžkem u U10, Jakuba Váchala s Romanem Čadkem a Pavlem Královcem u U9 a U8 a Michala Tesaře s Jirkou Šťastným u nejmenších U7 a U6 nám dělají celou dobu radost. Sklízí na okresních, krajských i mezinárodních turnajích jeden úspěch za druhým a je jim jedno, zda v cestě stojí takové kluby jako Viktoria Plzeň či Bayern Mnichov.

Nesmíme zapomenout na ženský fotbal. Hráčky Jiskry se už několik sezon prohánějí v kopačkách po divizních trávnících a talentované žákovské fotbalistky pod hlavičkou Sokola Újezd v okresním přeboru. Jak vidíte jejich podzimní působení, když na jaře ještě také nestihly odehrát žádné mistrovské utkání?

Ženy pod vedením Petra Baumanna a Davida Maiera jsou po polovině divizního ročníku páté se ztrátou pouhých tří bodů na třetí Spartak Kaplice. Takže cíl pro jaro byl jasný, zkusit se porvat o bronz, ale přišel bohužel stop stav… Po půlročním působení ve Viktorii Plzeň se do kádru vrátila gólmanka Jaroslava Mlezivová. Malé žákovské fotbalistky pod vedením šéftrenéra žen Pavla Kadlece a Ivana Rybára hrají druhým rokem proti klukům v okresním přeboru a jsou po podzimu předposlední osmé, když za sebou nechaly béčko Horšovského Týna. Ale u nich nejsou výsledky to nejdůležitější, tam jde především o základní fotbalové dovednosti a radost ze hry.