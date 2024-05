Bývalý fotbalista Baníku Stříbro, za který hrál krajský přebor, kope druhou sezonu v Černošíně. "Do nižší soutěže jsem odešel ze zdravotních důvodů. Mám za sebou třetí závažnou operaci kolena a výkonnostně se už nemohu dostat tam, kde bych chtěl být. V Černošíně bydlím, vesnický fotbal je pro jediné schůdné řešení, aby noha nedostávala zátěž, kterou by nezvládla. Moje pohyby jsou už kostrbaté, na nohu si dávám pozor, hraji jen s ortézou," vysvětlil Adam Kohut.

Osmadvacetiletý fotbalista zatím vstřelil deset gólů a do konce sezony by chtěl přidat ještě pět nebo šest branek. "Skoro všechny jsem si nahrabal ve dvou zápasech, protože proti Přimdě jsem dal pět gólů a teď Částkovu tři. Nejsem střelec, ty tři góly byly ojedinělou záležitostí. Už jsem za fotbalovým zenitem. Je mi 28 let, ale nohy mám tak na padesát," řekl ofenzivní hráč, který nastupuje na hrotu nebo ve středu zálohy. "Občas zaskakuju, kde je díra," dodal.

Černošín je na prvním místě okresního přeboru, což by mu zajistilo postup do I. B třídy. "Zatím to ale vypadá tak, že to pustíme někomu jinému. Většině z nás se líbí atmosféra vyhraných zápasů, takže si nechceme tuto náladu kazit. Cestování by až takový problém nebyl. Navíc nejlepší hráči nám možná utečou jinam, což by v případě postupu nebylo ideální," prohlásil Kohut.

OKRESNÍ PŘEBOR: Tisová dohrávala v osmi, Staré Sedliště zaváhalo v Záchlumí

S fotbalem začínal ve Stříbře, kde hrál i za muže. Na střídavý start pomáhal Černošínu a Stráži. "Před šesti lety jsem si vyzkoušel přípravu ve třetiligovém Králově Dvoře. Byly z toho jen tři tréninky," vybavil si fotbalista Černošína.

S béčkem Baníku Stříbro se střetává v okresním přeboru. "Mám tam staré známé, kluci jsou moji kamarádi, takže je to všechno na přátelské úrovni. Máme problém s jinými mančafty, s nimiž to bereme jako derby. Jsou to třeba Bezdružice, to je takový vyhlášený blázinec tachovského okresu," prozradil Adam Kohut, který v Černošíně nastupuje se svým švagrem Dominikem Bláhou.

"Hrávali jsme spolu v útoku už ve Stříbře. Většinou jsem připravoval šance a on to doklepával do brány. Teď je to podobně," doplnil.