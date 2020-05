Je to krok, který zatím klub ani samotný kouč nechtějí nijak komentovat. Ani jedna strana však ukončení kontraktu zkušeného lodivoda nevnímá jako rozchod ve zlém.

Zdroj: archiv Tachovského deníkuKádr mužstva, které po loňském pádu FK Tachov z divize do okresního přeboru aktuálně působí z týmů tachovského regionu suverénně nejvýše a v předčasně ukončené sezoně krajského přeboru obsadilo druhé místo čtyři body za rezervou třetiligové Jiskry Domažlice, začal po koronavirové pauze s tréninkem. Přátelské zápasy ani účast v některém z přípravných turnajů však zatím nemá naplánováno a hráči v čele s druhým nejlepším kanonýrem nejvyšší krajské soutěže Giuseppe Lanfranchim si tak mohou zahrát jen ´bago´ při tréninku. Nejbližší zápasové zatížení se rýsuje až při intenzivnější fázi přípravy na nadcházející sezonu, která by podle sdělení krajských fotbalových orgánů měla začít úvodním kolem krajského přeboru 5. září.

V jednání jsou přípravná utkání proti Trstěnicím či Chebu, ale termíny se ještě budou dolaďovat, aby co nejvíce vyhovovaly zvolenému modelu přípravy Baníkovců.

Ti by, pokud nenastanou nějaké zásadní změny, měli i v příští sezoně atakovat nejvyšší příčky soutěže. Ještě nedávné ambice pokusit se o postup do divize zatím nikdo z klubu neodvolává, ale fotbal ovlivňuje celá řada vnějších faktorů, a tak v této pro většinu klubů nelehké době nezbývá než věřit, že Baník Stříbro bude dál stabilní a reprezentativní značkou na fotbalové mapě Plzeňského kraje. Bylo by to dobře pro celé Tachovsko.