Jaké jsou vaše první dojmy po zvolení předsedou OFS?

Jsem velice rád za zvolení, byť bylo těsné a říkám si, že moje přibližně desetiletá práce ve fotbale k něčemu byla, když si mne kluby zvolily do čela okresního svazu.

Čekal jste to, cítil jste se favoritem?

Vůbec jsem se necítil favoritem a dával jsem si asi tak dvacetiprocentní naději na zvolení. Vyplývalo to z toho, že jsem viděl v podstatě v celé republice jak nastupuje F-evoluce, která podle mne neguje i vše, co bylo ve fotbale doposud dobré, a nevěděl jsem, jak se zachovají fotbaloví funkcionáři v našem okrese.

Vnímal jste tedy v této souvislosti nějaký tlak na zvolení spíše svého protikandidáta Aleše Dokoupila?

Cítil jsem spíše to, že lidé, když jsou něčím masírováni, tak jsou zvědaví, co to přinese do budoucna a nechají se tou masáží dost ovlivnit. Vnitřně jsem ale věděl, že jsem během své předchozí činnosti v okresním svazu nedělal nic špatného, tak jsem doufal, že na to fotbaloví kolegové nezapomněli a mohlo by to ve volbách vyjít.

Navážete na svoji dosavadní práci ve výkonném výboru OFS nebo chcete realizovat nějaké změny?

Chtěl bych samozřejmě navázat na práci svoji i předchozího předsedy Jirky Dufky, který zemřel v červnu 2019. Ale určité změny nebo spíše cíle, podle toho jak to nazveme, jsou pro rozvoj fotbalu na okrese také nutné.

Jaké konkrétně?

Mám představu, že by se měla podpořit hlavně mládež a zvýšit počet mládežnických mužstev na okrese. Těch máme rapidně málo. A další palčivá otázka, která nás trápí a asi ještě dlouho trápit bude, je nedostatek rozhodčích. Na tyhle dvě věci bych se chtěl hlavně zaměřit. Třetí věcí pak bude reakce na volby do krajského fotbalového svazu v létě, a to zatím samozřejmě nikdo neví, jak dopadnou a co přinesou.

Jak jste spokojen s novým složením výkonného výboru a revizní komise okresního fotbalového svazu?

Jsem se složením výkonného výboru spokojený. Z toho bývalého jsme tam zvoleni čtyři a k tomu tam máme nově tři členy, se kterými jsme už i dříve docela úzce spolupracovali. Pan Kropáč a pan Zeman se věnují právě mládeži a pan Dokoupil se v Čechii Halže věnuje fotbalu už také dlouho. Složení je dobré a věřím, že společně odvedeme pro okresní fotbal hodně potřebné práce.

Je pro Vás nějaké jméno v novém vedení OFS překvapením?

Není. Jsou to pro mne očekávaná jména.

Aféra ´Berbr´ v českém fotbale vytáhla fotbalové kostlivce ze skříní na všech úrovních, zejména korupci a ovlivňování zápasů rozhodčími. Jak po této stránce vnímáte okres Tachov a cítíte potřebu v této oblasti něco zásadně změnit?

Já si myslím, že na našem okrese žádné ty medializované fotbalové kostlivce nemáme. Například dotace jsme všechny pečlivě vyúčtovali, soukromými tryskáči jsme také nikam nelétali (smích). Můžu i zodpovědně říci, že za mého působení v OFS nikdo z tachovského fotbalu neseděl v žádném krajském výkonném orgánu nebo někde výše. A zezdola jsme nijak nemohli ovlivnit jaké peníze kam jdou, třeba jak se ´vypraly´ ty na trenéry a podobně.

A co se týká ovlivňování výsledků zápasů nebo čachrů s postupy a sestupy?

Taky si nevybavuji, že by se tu něco takového dělo nebo že by na nás někdo tlačil oko-lo výsledků nebo postupů a sestupů. Probíhalo tu vše standardně. Samozřejmě se někdy stalo, že nějací rozhodčí odpískali zápas špatně, ale jsem přesvědčen, že to nebylo s úmyslem někoho poškodit, ale prostě jsou to také jenom lidi. Směrem nahoru se o tom občas mluvilo, ale nikdo nepřišel s důkazy, že je někdo zařízl a chtěl, aby nepostoupili.

Vaše zvolení přišlo na konci nouzového stavu v Česku v době očekávaného uvolnění protikoronavirových opatření, možností opět legálně trénovat a s nadějí na brzký restart amatérských fotbalových soutěží. Jenže v den volby ministr zdravotnictví obrátil o 180 stupňů a prohlásil, že požádá vládu o omezení shromažďování venku maximálně na dvě osoby. Co na to říkáte?

Jsem z toho překvapený. My na okrese potřebujeme, aby se dohrála sezona alespoň tak, aby se mezi soutěžemi postupovalo a sestupovalo, což znamená v našem případě minimálně šest zápasů. Pokud nebude možné začít nejpozději o víkendu 22. května, tak už se aktuální ročník 2020/21 nedohraje… Když jsem teď viděl tu ministrovo otočku, tak si myslím, že to sport a hlavně fotbal na amatérské úrovni bude mít ještě strašně těžké a složité. Pokud se nebude moci začít trénovat ještě v dubnu, tak už moc prostoru pro dohrání soutěží nebude.

Věříte tedy osobně vůbec ještě v dohrání letošní sezony v amatérském fotbale?

Podle toho, co se teď děje, tak jsem na vážkách a dávám tomu šanci tak 40 procent.

Vnímáte situaci, že by byly zrušeny dvě po sobě jdoucí sezony v amatérském fotbale, jako smrtící pro fotbal v nejnižších patrech?

Byla by to katastrofa! Mám signály od lidí, kteří působí v našem okresním fotbale, že by se kvůli tomu i některá mužstva ze soutěží odhlásila. Už teď je problém, aby se řada fotbalistů vůbec na trávníky po tak dlouhé době zase vrátila a začala znovu hrát a trénovat. Rok a půl se vlastně nehraje a někteří už o to očividně ztrácejí zájem.

Je tenhle stav horší u starších hráčů v nejnižších soutěžích nebo naopak u mládeže, která už si často našla jiné koníčky a vyplnění volného času?

Je to špatné u obou těchto skupin. U těch starších hráčů do toho ještě vstupuje další faktor, že ani pořádně nevíme, kdo všechno prodělal covid a co to s ním po fyzické a kondiční stránce udělalo. A u mládeže je pravda, že rychle podlehne jiným lákadlům a ty týmy se už nemusejí ani dát znovu dohromady. A pokud ano, tak už budeme stejně řešit věkový problém s tím, že pro hráče nastává dlouhou nečinností ročníková díra v přechodu ze žáků do dorostu a z dorostu do dospělých.

Deník pořádá veřejnou anketu o nejpopulárnějšího aktivního fotbalistu okresu Tachov. Koho byste volil?

Dal bych Lukáše Čížka, který teď hraje za Baník Stříbro. To je fajn kluk a kvalitní hráč, který už sice má svůj věk, ale pořád góly dává.

Jaké máte největší fotbalové přání pro tachovský okres?

Aby tahle zlá doba už skončila a mohli jsme zase začít hrát fotbal.