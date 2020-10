Českým vrcholovým fotbalem opět otřásá korupční skandál a stejně jako v nejvyšších politických patrech se v současně době i v těch fotbalových spekuluje a volá po ´padání hlav´ strůjců neutěšeného stavu.

Volební valná hromada OFS Tachov se koná ve čtyřletých cyklech. | Foto: Archiv Deníku / František Hlas

Ve fotbalových vodách už současná krize spláchla místopředsedu FAČR Romana Berbra, jeho manželku a členku výkonného výboru Dagmar Damkovou či předsedu komise rozhodčích Jozefa Chovance s celou jeho družinou. Šéf asociace Martin Malík ve funkci zatím zůstává, stejně jako další členové výkonného výboru. Část fotbalové veřejnosti sice volá po rezignaci celého vedení asociace, ale není to tak jednoduché. Tachovský fotbalový svaz ústy jeho místopředsedy Václava Přibyla má na tuto otázku poměrně logický názor, že obroda českého fotbalu musí vzejít zespoda, z okresů a poté krajů na volebních valných hromadách. „Jinak by volili nové vedení FAČR stále ti samí lidé, co jsou tam teď. Ať se ukáže na okresních a pak na krajských úrovních jestli uspějí stávající funkcionáři nebo noví lidé a ti ať se pak pokusí delegátskými hlasy na řádné valné hromadě FAČR o zlepšení českého fotbalu,“ říká Přibyl.