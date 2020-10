Kromě nevydařeného mače v Postřekově kosí fotbalová jedenáctka FK Tachov v I.B třídě jednoho soupeře za druhým. Naposledy si o víkendu poradila s nevyzpytatelnou Kdyní 6:1. Góly vstřelili Bulaiev (2), Tušl, Junek, Umanskyi a Nieves.

Jaroslav Pták, trenér FK Tachov: „Soupeř se u nás představil jako bojovný, hou-ževnatý a důrazný tým. Bylo to utkání dvou naprosto rozdílných poločasů. Hned v úvodu toho prvního jsme díky brankáři Landrgottovi přežili velkou šanci hostů. My jsme však šli do vedení v deváté minutě zásluhou hlavičky Tušla. Po této brance jsme měli až do konce prvního poločasu převahu, na našich hráčích však byla patrná nervozita, kazili jsme přihrávky ve středu hřiště a hlavně s výkonem útočníků jsem nebyl vůbec spokojen. Proto jsme o přestávce udělali v útoku dvě změny a na naší hře se to ihned projevilo. Začali jsme hrát to, co chceme, neustále jsme útočili po stranách a utkání rozhodly dvě branky, které vstřelil náš nově objevený střelec Bulaiev. Jakmile jsme vedli 3:0, tak jsme ovládli utkání a přidávali další branky. Nakonec jsme vyhráli zaslouženě vysokým rozdílem.

Kaňkou na utkání bylo však další zranění našeho sotva uzdraveného brankáře Landrgotta, kterého po nešetrném zásahu hostujícího útočníka Dufka vystřídal v brance mladičký, talentovaný Šmejkal, který ukázal, že bude v budoucnosti velmi kvalitním brankářem.“

Jan Vydra a Robert Babor