Nedělní utkání 14. kola okresního přeboru mezi domácím Veřechovem a fotbalisty Nezamyslic bylo za stavu 1:1 předčasně ukončeno. Důvodem bylo napadení 66letého Josefa Abrahama, který poměrně nervózní duel dvou o záchranu bojujících celků řídil jako hlavní rozhodčí. K incidentu došlo při odchodu do kabin po konci prvního poločasu.

„Můžeme potvrdit, že bylo zahájeno disciplinární řízení s klubem TJ Sokol Veřechov za nedostatečnou pořadatelskou službu ve věci napadení sudího Josefa Abrahama," uvedl sekretář OFS Klatovy Miroslav Sedlmaier.

Podle zprávy hlavního arbitra i vyjádření pořádajícího oddílu je viník neznámý. Jisté je ovšem to, že agresor není členem Fotbalové asociace České republiky (FAČR). „Je to tak, bohužel. Na konci poločasu byl napaden hlavní rozhodčí člověkem, fanouškem, který následně z areálu utekl. Ale nevíme, o koho přesně se jedná," krčil rameny předseda Veřechova Václav Dub. „Jsem z toho baf, tohle by se na fotbale ani jinde stávat nemělo," litoval.

TJ Sokol Veřechov (na archivním snímku hráči v bílých dresech).Zdroj: David Koranda

Deníku se podařilo sehnat vyjádření také trenéra Nezamyslic Jana Jiříka. „Všichni ví, kdo pana Abrahama napadl, či udeřil, i když já osobně jsem to neviděl. Do Veřechova na fotbal přece nechodí cizí lidé," utrousil kouč fotbalistů Nezamyslic. Jméno hříšného surovce ale sdělit nechtěl. „Svým způsobem Veřechov chápu, ale myslím si, že kdyby na toho člověka ukázali, udělali by líp. Ale není to moje věc, to je vlastně jejich starost," vysvětlil.

Vyrovnávací branka hostů jako impuls ohavného činu?

Tak i tak: Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Klatovy zahájila se Sokolem Veřechov řízení. Do svazového sídla jsou na úterý 28. března (16.30) předvoláni hlavní rozhodčí Josef Abraham, jeho asistent František Klištinec a hlavní pořadatel z TJ Sokol Veřechov Zdeněk Holub. Jeho však pravděpodobně z důvodu pracovní cesty "u kulatého stolu" nahradí předseda oddílu Václav Dub.

Samotné utkání nabídlo nefalšovaný záchranářský boj plný ostrých soubojů, stříkajících emocí, ale i nevybíravých nadávek. Veřechov se ve 30. minutě zásluhou Martina Ondrejíčky ujal vedení, ale hosté minutu před pauzou vyrovnali. A možná tato branka byla oním impulsem šokujícího činu jednoho z přihlížejících. Domácí mančaft se totiž před gólem dožadoval odpískání faulu, na to ovšem zkušený sudí, který řídí zápasy okresních soutěží několik desítek let a má respekt u celé řady hráčů, trenérů i funkcionářů, nereflektoval…

