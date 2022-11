Ačkoliv domácí tým v sobotu nakonec zvítězil, právě jeho zástupci byli nejvíce slyšet. Už před zápasem signalizovali: "Rozhodčí přijel opilý." Leč delegát neseznal problém. Sám byl v šoku, když zkušený arbitr Matějček neřídil utkání dobře. Když upadl. A právě to - spolu se stížností Karlových Varů - vedlo k přezkoumávání záznamu.

Zdroj: Daniel Seifert

„Komise rozhodčích se tímto zápasem začala zabývat,“ potvrdil David Anděl, sekretář Řídící komise pro Čechy. „Rozhodčí jsme si pozvali na úterý, aby nám podali vysvětlení,“ dodal. Kromě videozáznamu budou hrát roli i zpráva delegáta a tvrzení zúčastněných stran.

Za pozornost stojí, že trojice arbitrů (Matějčka doplňovali Erik Hlaváček a Lukáš Machýček) přijela do Karlových Varů už s jedním zápasem v „nohách“. Dopoledne téhož dne byl Matějček na lajně v Komárově, kde zdejší tým porazil v rámci divize A soupeře z Rokycan 3:1. „Sudí vypadali v pohodě, odjeli brzy,“ řekl vedoucí mužstva Jan Bežó.

Hosté však cítili křivdu, rozhodčí prý pískali tendenčně a dva góly domácích měly padnout po skandálních situacích. „My odjeli naštvaní. Myslel jsem, že už by se něco takového nemělo na hřišti stávat, ale asi to stále není v pohodě,“ líčil zkušený kouč Rokycan Milan Dejmek.

Lze pouze spekulovat, zda (a kde) se trojice rozhodčích zastavila po cestě na západ Čech na oběd. Deník během pondělí oslovil i samotného rozhodčího Milana Matějčka. Obvinění z řízení utkání pod vlivem odmítl. Další komentář rovněž odmítl – právě kvůli tomu, že případ otevřeli jeho nadřízení.

Z kauzy se stává nepříjemná záležitost. Uvědomují si to také v sídle jednoho z nejvýznamnějších partnerů českého fotbalu. Sázková kancelář Fortuna, jejíž jméno ČFL nese, tak žádá důsledné vyšetření. „Bez ohledu na aktuální případ, situace, kdy utkání řídí sudí v podnapilém stavu, je naprosto nepřijatelná a jedná se o těžké selhání. Pokud se obvinění potvrdí, očekáváme, že fotbalová asociace vynese exemplární tresty,“ vzkázal Petr Šrain, tiskový mluvčí Fortuny.

Případ je o to křiklavější kvůli minulosti Matějčka. V roce 2019 jej funkcionáři vyřadili z listiny rozhodčích pro nejvyšší soutěž. Důvodem byly chyby v baráži.

Teď někteří fanoušci začali volat po ještě tvrdším postihu. „Doufám, že se celá záležitost řádně prošetří a rozhodčí budou potrestáni. Nerad bych, aby se to zase zametlo pod koberec! Měla by být možnost nechat dát rozhodčím před utkáním dýchnout. Vyhnulo by se spekulacím, které teďka jistě jsou,“ vzkázal Jan Husák, který západočeskému derby přihlížel jako divák.