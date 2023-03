Do samotného popisu celé potyčky bych se nerad pouštěl. Každý si může udělat svůj pohled z videozáznamu ze zápasu. Jisté je ale to, že rvačky na fotbalová hřiště opravdu nepatří a mělo by se zajistit, aby se nic podobného nestalo.

Sám kouč Petřína Radek Vodrážka si sype pohled na hlavu. Jak sám ví, vysoko přestřelil. „Stydím se sám za sebe. Zpětně to bylo naprosto zbytečné. Měl jsem se na to vykašlat. Člověk si tím vůbec nepomůže," uvědomil si s odstupem času Radek Vodrážka, který tuší, že neujde vysokému trestu.

„Dostanu nejspíše několikaměsíční flastr a velkou pokutu. Mám to sečtený, v zápise přesně sedí, co jsem řekl," přiznal plzeňský lodivod.

Zato ale nesouhlasí s tím, jak rozhodčí popsali červenou kartu pro jeho syna Jana Vodrážku. Dle zápisu měl napadnout pěstmi zezadu domácího hráče Tomáše Janocha. Ten nakonec vyvázl z celého incidentu bez poskvrny, protože roli obránce se za něj rozhodl vzít jeho spoluhráč Chylík.

„Byli jsme tam ještě hodinu a půl po zápase, kde studovali u videa, co se tam všechno stalo. Honza ale rozhodně nedal někomu pěstí zezadu do hlavy. Jejich hráč mi vyhrožoval, že mi jednu vlepí. To Honza uslyšel a šel mě bránit. On věděl, že kdyby mi jí natáhl, že by to nemuselo dopadnout dobře," vysvětloval Radek Vodrážka, který na podzim absolvoval náročnou operaci zad a stále ještě není stoprocentně fit. „Je mi líto, že to Honza odnesl takhle za mě. Na druhou stranu jsem hrdý, že se mě zastal," cení si trenér Petřína činu svého syna.

Rozčarovaný z celého incidentu byl i katovický trenér Přemysl Šroub. „Jsem z toho zklamaný. Byl to normální zápas jako každý jiný, který nebyl ani moc vyhrocený. Změnilo se to až naším vyrovnáním. Chápu hostující lavičku, že byla naštvaná, když ztratíte vedení v 90. minutě. Ale ta penalta byla úplně jednoznačná. Hosté to pak vyhrotili do takového stavu, že padly tři červené karty. Oba týmy tak přišly zbytečně o hráče," řekl kormidelník Jihočechů, jehož mrzí především ztráta Jana Chylíka, který dostal červenou kartu.

„Nebude to na jediný zápas. Bude nám tak chybět určitě nejméně tři, čtyři kola. Pokáral jsem ho, že se zbytečně do toho zapojil a bude mít tak stopku," prozradil Přemysl Šroub.

Ten věří, že disciplinární komise rozhodne o výši trestů dle videozáznamu. „Koukali jsme se na video. Je tam vidět přesně, kdo to začal. Tak doufáme, že to disciplinárky v tomto ohledu zohlední," dodal třiačtyřicetiletý kouč.

I on si je vědom, že podobná situace by na fotbalových trávnících neměla vůbec nastat. „Během zápasu se toho řekne hodně. Hráči Petřína a celá lavička byli na nás hnusní, nepříjemný. Jejich trenér komentuje každý aut, roh. Napadení je ale úplně něco jiného než slovní potyčky. Ty jsou ve fotbale naprosto běžné. Samozřejmě by to nemělo být, ale je to v každém zápase. Ale napadnout hráče… Je to zbytečné," řekl Přemysl Šroub, trenér jihočeského SK Otava Katovice.

