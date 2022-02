Po delší době může do hlediště více diváků, v Plzni to znamená přes šest tisíc. Dostane se na všechny permanentkáře a lístky stále jsou i ve volném prodeji.

Trenér Michal Bílek hned v úvodu rozhovoru pro Deník reagoval na to, že to divácky není právě atraktivní soupeř. „No, když jsem do Viktorky přišel, prohráli jsme s Pardubicema na Bohemce tři nula,“ připomněl kouč plzeňských fotbalistů porážku z loňského března. Šlo o jeho druhý zápas na lavičce Viktorie.

Ani na podzim to neměli jeho svěřenci v pražském Ďolíčku s Pardubicemi snadné. O hubeném vítězství rozhodl až čtvrt hodiny před koncem pro něho netradičně střelou zpoza šestnáctky kapitán Lukáš Hejda.

Ve zmíněném utkání v Ďolíčku to byla jedna z vašich 13 výher o gól. Co na tuhle sérii říkáte?

Já jsem za ni rád. Není až tak podstatné, o kolik gólů vyhrajeme, počítají se body. Každé vítězství je nesmírně důležité. I díky tomu jsme v tabulce tak vysoko.

Bude už souboj o titul jen o vás, Slavii a Spartě?

Já vůbec teď nechci vyslovit slovo titul. Jediné, co mě zajímá, jsou Pardubice.

Dobře, tak to zkusím jinak, už mají ty tři zmíněné týmy takový náskok, že si to na čele rozdají jen mezi sebou?

V žádném případě. O špičku bude bojovat ještě i Slovácko, i když má teď trošku problémy a třikrát za sebou nevyhrálo. Je tam i Baník, všechno to jsou dobré týmy. Můžou porazit kohokoliv.

Vy jste trochu nezvykle v rozehrané jarní části ligy přivedli tři nové hráče. Co vás k tomu vedlo?

Byli jsme k tomu trošku donucení, vypadli někteří zranění hráči. (Řezník, Pernica, Beauguel, pozn. aut.) Proto přišel Libor Holík, Eduardo a Matej Trusa.

Zkuste je trochu představit.

Holík by měl vyřešit problémy na krajích obrany po zranění Radima Řezníka. I přes svoje mládí to je zkušený fotbalista, hrál evropské poháry. Eduardo zase vyztuží střed defenzivy. V Karviné byl tři roky a prokazoval vysokou výkonnost.

Ti přicházejí na hostování do konce sezony, ale slovenský útočník Matej Trusa se Viktorii upsal na delší čas…

Máme dva útočníky, a pokud se jeden z nich zraní jako nedávno Bogy, je problém. Samozřejmě na hrotu může hrát i Potočný, možná Šulc. Ale Matej je klasický útočník, nadějný kluk. Je rychlý, má dobré zakončení. Hraje za slovenskou jednadvacítku, může o sobě dát víc vědět.

Přestože o titulu nemluvíte, není tohle doplnění důkaz, že pro úspěch v sezoně uděláte maximum?

Udělali jsme je proto, že jsme cítili, že bychom se mohli dostat do problémů. Ať už kvůli zranění nebo stopce za karty, která hrozí hned několika hráčům.

Řezník a Pernica budou asi ještě nějaký čas mimo hru, ale Beauguel už dvakrát střídal. Je úplně fit?

Měl určité tréninkové manko, ale věřím, že už ho dohnal a bude připravený.

Pojďme tedy k Pardubicím. Asi budete souhlasit, že se jim letos nedaří tolik jako v nováčkovské sezoně…

To ano, v minulém roce měli lepší výsledky. Ale jejich hra je podobná, snaží se o kombinační fotbal, mají rychlý přechod do útoku. Je to nepříjemné mužstvo. Nic jednoduchého nás nečeká. V derby s Hradcem hráli dlouho o desíti a uhráli bod, v úterý se Slováckem taky.

Do hlediště může přijít po delší době větší počet diváků. Hráči to kvitují, jak to vnímáte vy trenéři?

Úplně stejně. Bude to úplně jiné, než když mohlo přijít jen tisíc lidí, i když i ti povzbuzovali. Každému se hraje lépe před více diváky. Přeju si, aby jich mohlo chodit co nejvíc. Snad budou natěšení, že můžou zase na fotbal.

Ale nebyli jste už zvyklí, že před prázdnými tribunami byla snazší komunikace s hráči na hřišti?

To možná ano, ale žádné pokyny trenérů vás nevyburcují tak jako zaplněné hlediště. Diváci vás ženou dopředu, nic nevypustíte. Když se říká, že je to dvanáctý hráč, tak je to pravda. Navíc hráči vědí, co po nich chceme, není potřeba na ně celý zápas hulákat.

Jaké je vaše přání pro utkání s Pardubicemi? Jasnější vítězství?

V žádném případě bych nechtěl Pardubice podceňovat. Naším cílem je zkrátka vyhrát. Nejsme tak troufalí, že bych mluvil o výrazném vítězství. Bude to těžký zápas, musíme k němu přistoupit zodpovědně, jinak bychom tvrdě narazili.