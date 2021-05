Bílek, který už v Plzni krátce působil v roce 2006 podepsal dvouletou smlouvu. Nahradil tak slovenského kouče Adriana Guľu, jenž u týmu skončil po sobotní remíze s Příbramí i s většinou svého realizačního týmu.

Už o víkendu vedení plzeňské Viktorie intenzivně jednalo s Michalem Bílkem, který se hned v pondělí ujal trenérského žezla.

„Jsem rád, že jsme se s Michalem Bílkem velmi rychle domluvili na všech podmínkách a v pondělí ráno došlo k podpisu smlouvy do roku 2023,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek. „Naším cílem je nyní dodat týmu nový impuls, dobře se nachystat na závěr sezony, a samozřejmě zlepšit herní projev,“ dodal Adolf Šádek.

Nový trenér Michal Bílek se v pondělí ráno seznámil s týmem a následně vedl první v areálu v Luční ulici první trénink. „Domluvili jsme se rychle, vést Viktorii je pro mě velká výzva. Chceme zvládnout závěr sezony tak, abychom si zajistili účast v pohárech pro příští sezonu,“ pravil před prvním tréninkem Michal Bílek.

Společně s Michalem Bílkem přichází na pozici asistenta Pavel Horváth, dalšími členy realizačního týmu zůstávají Marek Bakoš s Matúšem Kozáčikem.

Zkušený trenér, jenž naposledy vedl reprezentaci Kazachstánu a tým FC Astana, již ve Viktorii v roli kouče působil, vedl ji na začátku sezony 2006/2007, pak odešel do pražské Sparty a krátce poté se za ním vydal i David Limberský. Ale ten se po roční epizodě vrátil do Plzně. Bílek působil také v Jihlavě, Zlíně nebo Dinamu Tbilisi. V letech 2009 – 2013 byl reprezentačním trenérem a dovedl národní tým do čtvrtfinále mistrovství Evropy v roce 2012.