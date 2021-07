Loni v srpnu, když vedl Astanu, narazil na stejného soupeře v 1. předkole Ligy mistrů a po divokém výsledku 3:6 mu podlehl, byla to první porážka českého kouče na lavičce kazašského šampiona.

„Samozřejmě že bych si ale přál, aby nám tenhle dvojzápas vyšel lépe,“ usmál se kouč plzeňské Viktorie před čtvrtečním úvodním zápasem 2. předkola Konferenční ligy UEFA, které se hraje v Doosan Areně od 19 hodin.

Před rokem navíc po utkání čelil výčitkám kazašských novinářů, že postavil do základní sestavy Astany dva běloruské fotbalisty. Prý nemuseli být stoprocentně koncentrovaní proti týmu ze své rodné země.

„Nevidím smysl v tom, je hodnotit. Prohrál celý tým,“ reagoval tehdy Michal Bílek.

Brest hrál o Ligu mistrů po historicky prvním titulu, který s ním získal český kouč Marcel Lička, jenž ale brzy skončil. A po následném odchodu majitele klubu Zajceva k městskému rivalovi Ruchu za ním šla i většina hráčů.

„Došlo ke značné obměně hráčského kádru. Máme úplně jiný tým, který ještě není tak sehraný jako ten předchozí,“ řekl trenér Sergej Kovalčuk, který v Brestu působil už jako hráč a později vystřídal různé funkce.

On je klubu věrný, ale ze čtyř střelců branek do sítě Astany už v Dynamu působí jen záložník Pavel Sedko.

Když měl Kovalčuk zavzpomínat na loňské setkání se svým plzeňským protějškem, jen lehce se pousmál.

„Tehdy jsme byli v jiné situaci. Astana byla delší čas v karanténě, zatímco v Bělorusku liga dál pokračovala. I to se projevilo i na výsledku, ale trenér Bílek tam odvedl dobrou práci,“ vysekl mu Sergej Kovalčuk pochvalu.

Uspět jistě bude chtít i tentokrát. „Naši mladíci mají velkou motivaci. Zápasy s Plzní jsou pro nás svátek,“ dodal kouč Brestu.

Plzeňská Viktoria má dvojnásobnou zkušenost s běloruským fotbalem. Hned při první účasti v základní skupině Ligy mistrů v roce 2011 se střetli s BATE Borisov a přešli přes něho ze třetího místa do vyřazovací fáze Evropské ligy. I přesto, že v prvním zápase mezi fotbalovou smetánkou doma jen remizovali 1:1, když branku vstřelil současný asistent Marek Bakoš. A byl to právě on, kdo v odvetě, která se hrála v Minsku, vystřelil výhru 1:0.

O čtyři roky později narazili viktoriáni ve skupině Evropské ligy na Dynamo Minsk, které doma po brankách Hořavy a Petržely porazili 2:0. V odvetě, která se hrála pro změnu v Borisově, ale svěřenci tehdejšího kouče Karla Krejčího, který některé opory šetřil na českou ligu, prohráli 0:1 brankou v nastaveném čase, když Adamovič se štěstím nadvakrát proměnil penaltu. Zápasy s Minskem si pamatuje záložník Jan Kopic.