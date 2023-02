Také je zarážející, jak snadno dostáváte góly, co budete hráčům tentokrát vyčítat? Byla to zbytečná branka, soupeř se nemůže takhle lehce dostat do pokutového území. Přitom v té době jsme hráli zrovna dobře, byla to rána pro celý tým. Ale oceňuji, že jsme se z toho zvedli.

Nevzpomněl jste si na zápas s Hradcem, který otočil skóre a vy jste prohráli 1:2?

Naštěstí jsme teď dali na 2:1 my. Závěr byl hektický, poměrně se nám to dařilo ubránit, ale byly to nervy až do konce. Touha Liberce vyrovnat byla velká.

Co byste řekl na Jana Kopice, který jubileum oslavil vstřeleným gólem?

Honza je velmi dobrý hráč. Má klid na míči, dovede obejít jeden na jednoho a teď je i produktivní, což po něm i vyžadujeme. Dneska odehrál super zápas, dal velmi důležitou branku.

Zastavím se ještě u druhého Jana – Sýkory, který na podhrotu zvedl výkon týmu?

On je důležitý právě v tom, že je použitelný na více místech. Pod hrotem mu to asi svědčí nejvíc. Dneska byl aktivní, měl velmi dobrý pohyb i držení míče. Bylo vidět, že má obrovskou chuť. I když se se po zranění teprve dostává do herní pohody, podobně jako Vlkanova.

Všiml jsem si, že už jste měl před druhým gólem připravené další střídání…

Když soupeř vyrovnal, chtěli jsme posílit ofenzivu, šli by do hry Vydra i Durosinmi. Ale dali jsme gól na 2:1 a logicky jsme plány změnili. Nebylo potřeba hru otevírat.

