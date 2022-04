Přestože vyhráli v Mladé Boleslavi (2:0), půjdou do ní ze druhého místa, protože i vedoucí Slavia svůj domácí zápas se Zlínem (3:0) zvládla, a uhájila tak jednobodový náskok na čele tabulky.

„Odvedli jsme stoprocentní práci,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek po vítězství v Mladé Boleslavi, kde uspěl až na třetí pokus. Předtím tam prohrál v lize s Hradcem i v osmifinále Českého poháru.

„Tentokrát jsme měli utkání pod kontrolou, dobře jsme kombinovali. Soupeře jsme téměř do ničeho nepustili a vstřelili jsme dva góly,“ pochvaloval si trenér Viktorie Plzeň.

Ta se stále drží v těsném závěsu za vedoucí Slavií, na jejímž hřišti hraje Plzeň hned ve druhém kole nadstavby.

„Držím se toho, že koukám jen na nejbližšího soupeře. Nadcházející zápas pro nás bude nesmírně důležitý,“ připomněl Michal Bílek, že do finálového boje o titul vstoupí viktoriáni v neděli doma od 16 hodin proti čtvrtému Slovácku.

„A bude to nesmírně těžký zápas. Slovácko už se dva tři roky drží v lize nahoře. Spoléhají na sehranost, jsou dlouhou dobu pohromadě,“ upozornil plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

A stejně jako jeho spoluhráči věří, že výhodu domácího prostředí přetaví v zisk důležitých tří bodů.

„Moc se těším a věřím, že zase dorazí plný stadion, protože s fanoušky v zádech se nám hraje o dost lépe. Vůbec se to nedá srovnat s dobou, kdy muselo být hlediště prázdné. Jsem rád, že lidi chodí,“ doplnil ho kolega z obranné čtveřice Milan Havel, který v Mladé Boleslavi otevřel svým gólem hlavou skóre. „Přišel tam krásný balon od Kalviho (Lukáš Kalvach), je to hlavně jeho práce. Já jsem rád, že pomohl k zisku bodů,“ usmál se 27letý obránce. „Určitě je lepší než ten z minulého zápasu,“ připomněl Milan Havel, že si v neděli proti Ostravě vstřelil vlastní branku.

Teď už ale myslí na ligové finále, v němž viktoriáni stále ještě živí naději na zisk titulu. „Kdo by to řekl, že budeme mít po třiceti kolech na kontě 72 bodů. Je to paráda,“ usmál se Milan Havel.

„Čekají nás krásné zápasy. Do konce soutěže zbývá necelý měsíc, teď musíme máknout. Celou sezonu do toho dáváme hodně, teď jdeme do finále,“ doplnil krajní bek. Udrží se viktoriáni ve hře o titul až do konce?

Plzeň v nadstavbě

1. kolo NE 24. 4., 16.00

Viktoria Plzeň – Slovácko

2. kolo NE 1. 5., 19.00

Slavia Praha – Viktoria Plzeň

3. kolo NE 8. 5., 16.00

Viktoria Plzeň – Sparta Praha

4. kolo ST 11. 5., 19.00

Hradec Král. – Viktoria Plzeň

5. kolo NE 15. 5., 17.00

Viktoria Plzeň – Baník Ostrava