V nedělním utkání se Slavií patřil Aleš Čermák k nejaktivnějším střelcům v netradičně zelenkavém dresu Viktorie Plzeň. V 35. minutě pálil zpoza šestnáctky levačkou vedle, daleko blíž ke vstřelení svého 22. ligového gólu měl ve druhé půli.

Aleš Čermák měl největší šanci plzeňské Viktorie. | Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

Jeho hlavička po centru obránce Řezníka se nakonec stočila mimo tyče slávistické branky. „V první chvíli už jsem to tam viděl…,“ říkal po utkání 25letý záložník plzeňské Viktorie. „Přišlo mi, že mi to sedlo, že jsem to trefil dobře. Ale jak šel míč o zem, tak se vytočil vedle brány,“ litoval Aleš Čermák.