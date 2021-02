„Myslím si, že to není tak špatné,“ usmíval se reprezentační útočník Zdeněk Ondrášek po včerejším vítězství 2:0 v Ostravě.

Jak by také ne, vždyť po devíti zápasech ukončil svůj střelecký půst a brankou ze 65. minuty nasměroval Viktorii Plzeň za třemi body.

Popište svoji gólovou trefu, byla to patička?

Nene, nebylo to patičkou. Tu jsem zkoušel při rozcvičce, ale nepadla tam. Tohle bylo líznuté placírkou na přední tyči. Ale důležité je, že to šlo do brány (úsměv).

Ohromně důležitý byl i ten gól, který nasměroval Plzeň za třemi body. Souhlasíte?

Všichni víme, že útočníci musí střílet góly a my jsme jich teď moc nedávali. Jako tým jsme dělali všechno proto, aby se to změnilo. Šance jsme měli. Jsem šťastný, že jsem gól dal zrovna já. Ale my tomu jdeme všichni každý trénink naproti, makáme naplno. Nesmíme přestat a pak budou i body.

I výkon byl v Ostravě dobrý. věřil jste, že vám to tam zrovna tady spadne?

Já věřím vždycky. Všichni jsme šli za tím, že vyhrajeme. A myslím, že až na pár okamžiků, jsme si hráli to svoje. Byl to solidní výkon a super tři body.

Vy jste na vstřelení gólu čekal dlouhých devět zápasů. Ulevilo se vám teď?

To se říká, že to bylo devět zápasů, já to nepočítám. Ale vím, že to bylo dlouho. Za gól jsem rád. Ale když udělám všechno pro tým a vyhrajeme, tak je to stejně sladké jako bych vstřelil branku. Nejvíc si cením třech bodů, které teď potřebujeme v každém zápase.

Vyhráli jste podruhé v řadě. Je to vzpruha, kterou tým potřeboval?

Jak už jsem říkal, my všichni na každém tréninku makáme. Snad to bylo znát i v zápasech. Už s Pardubicemi jsme šli za tím a zlomili jsme to, dali jsme góly. Dneska to bylo stejné. Když tým bude šlapat jako mašina, zabereme jeden za druhého, tak góly budou. Ale zadarmo nám nikdo nic nedá.