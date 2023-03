Prokletí stadionu v pražském Edenu pro fotbalisty Viktorie Plzeň dál trvá. Na Slavii nevyhráli už tucet zápasů a nepomohlo jim ani to, že tentokrát v poločase po brance Chorého ze 16. minuty vedli. Sešívaní po přestávce výsledek otočili na 2:1 ve svůj prospěch.

Libor Holík (uprostřed) z Viktorie Plzeň v utkání 23. kola fotbalové Fortuna:ligy se Slavií Praha. | Foto: FCV

„První půle byla z naší strany velmi dobrá, výborně jsme bránili. Chtěli jsme v tom pokračovat, ale Slavia nás od začátku druhé půle zamkla. Bohužel jsme neuhlídali standardku, to nalilo soupeři sílu, cítili, že by mohli zápas otočit a nakonec se jim to podařilo. My jsme tam v závěru dali tři útočníky, chtěli jsme vyrovnat, ale měli jsme tam jen jednu situaci. Slavia ukázala, že je doma silná,“ zhodnotil zápas plzeňský kouč Michal Bílek.

„Myslím, že jsme hráli jsme dobře celý zápas, stupňovali jsme tempo. Vedoucí gól Plzně určil ráz utkání, pomohli nám střídající hráči. Ve druhé půli už to byl náš koncert,“ doplnil ho slávistický protějšek Jindřich Trpišovský.

Viktoriáni vyběhli v Edenu i s uzdraveným Kalvachem, do základní sestavy se vrátil i Mosquera. Výkop tolik očekávaného ligového šlágru se o pět minut opozdil, protože fanoušci Slavie zasypali hrací plochu různými předměty a nechybělo ani skandování: Zku….. Plzeň. Teprve pak se mohlo začít.

Aktivnější byli zpočátku domácí. První zákrok měl ale v osmé minutě slávistický gólman Kolář, jenže slabá hlavička Havla ho nemohla ohrozit. To po čtvrthodině hry už lovil míč ze sítě. Bucha vystihl autové vhazování soupeře, naběhl si do otevřené obrany a našel před brankou Chorého, který se štěstím procedil míč mezi nohama brankáře – 0:1. Vytáhlý forvard Plzně tak ukončil pětizápasový střelecký půst.

Po slabé střele Schranze si pak připsal první zákrok i brankář Staněk, ve 25. minutě se do pasu Holeše položil Tecl, jenže branku netrefil. Ale tlak Slavie sílil, viktoriáni až příliš snadno ztráceli míče, nedařila se jim rozehrávka.

Převaha domácích byla drtivá, dlouho však bez šancí. Až v nastaveném čase první půle musel po rohu a hlavičce Olayinky vytáhnout parádní zákrok plzeňský gólman Staněk. I proto šel jeho tým do kabin s těsným vedením.

Pět minut po přestávce už se ale nigerijský forvard po rohu prosadil, když po teči Kopice hlavou srovnal skóre – 1:1. A Slavia, které pomohl i příchod Lingra s Van Burenem, se dál tlačila před plzeňskou branku, kopala jeden roh za druhým, při střele Ševčíka zpoza šestnáctky musel zase zasahovat brankář Staněk, pak vykopl i tečovaný pokus Holeše.

Po hodině hry střídala i Viktoria, ve snaze otupit tlak slávistů, jenže ti se dál hnali na zteč plzeňské branky. A v 75. minutě se po akci, do níž se zapojili hned čtyři střídající hráči domácích, otočil Lingr skóre zápasu – 2:1. A sešívaní byli na koni.

Až osm minut před koncem pláchl střídající Jirka, ale jeho pobídku před branku uklidil před Havlem do bezpečí obránce. Před unikajím Klimentem zase včas zasáhl Holeš. Na druhé straně měl na noze pojistku Matěj Jurásek, ale Sýkora mu skočil do střely.

Slavia Praha – Viktoria Plzeň 2:1

Poločas: 0:1. Branky: 51. Olayinka, 77. Lingr – 16. Chorý. Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Hájek. ŽK: Schranz, M. Jurásek, Holeš – Kalvach, Mosquera. Diváků: 18 500.

Slavia Praha: Kolář – Douděra (62. M. Jurásek), Ogbu, Holeš, D. Jurásek – Hromada (46. Van Buren) – Schranz (70. Masopust), Ševčík, Oscar (85. Kačaraba), Olayinka – Tecl (46. Lingr).

Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Hejda, Jemelka, Havel (85. Sýkora) – Kalvach, Bucha – Kopic (85. Durosinmi), Květ (60. Vydra), Mosquera (83. Jirka) – Chorý (60. Kliment).