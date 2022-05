Zápas slávistů v Ostravě skončil přibližně čtyři minuty po tom viktoriánském. Na tribuně mezi fanoušky i na hřišti mezi hráči panovalo napětí a víra, že Baník udrží remízu 1:1. „Stadion ztichl. Všichni koukali na mobily, byli nervózní, okusovali si nehty a čekali, už aby to bylo. Lidi vedle nás měli puštěné O2 a když skončil zápas Slavie, vypukla obrovská euforie. Po zápase se slavilo a skandovalo tři čtvrtě hodiny. Byla to nádhera a krásný výjezd. Doufali jsme, že Slavie klopýtne, ale moc jsme to nečekali. Nicméně do Boleslavi jsme jeli s tím, že se to může stát,“ řekl Opl.

To, že viktoriáni s sebou do Mladé Boleslavi vezli mistrovská trička a kšiltovky, plzeňského fanouška nepřekvapilo. „Spíš mě překvapilo, že tam nebouchalo šampáňo, tedy alespoň jsem si ho nevšiml,“ uvedl Vratislav Opl.

Hejda: Tenhle titul řadím nejvýš. Nikdo nám nevěřil a teď jsme první

Fanoušci Plzně vytvořili svým oblíbencům domácí prostředí. „Jo, atmosféra byla skvělá, lidi byli nadšení, což ještě umocnila brzká branka. Fandili všichni, nejen kotel, který byl úplně nažhavený, k čemuž přispělo to, že tam byl Limba,“ tvrdil fanda.

Před sezonou málokdo věřil, že Viktoria získá mistrovský titul. Fotbaloví experti ji po pátém místě z minulé sezony tipovali nejlépe na třetí místo. „Myslím si, že titul nenapadl asi nikoho. Všichni jsme byli spíš pesimisti, obzvlášť po vypadnutí z evropského poháru,“ přiznal Opl.

Fanoušek Viktorie věřil trenérovi Michalu Bílkovi, který podle něj potvrdil, že je dobrým koučem. „Mám radost i za něj. Všichni opovrhují, jaký fotbal hraje Viktorie, ale já si myslím, že takovou obranu jsme neměli snad od doby, co sleduji fotbal. Kluci odehráli skvěle jaro. Ať hráli s kýmkoliv, tak soupeř si vytvořil minimálně šancí. Myslím si, že můžeme překvapit i v Evropě. Ale je otázka, kdo zůstane, protože bez Beauguela to bude těžké. Ten je naprosto klíčový hráč,“ je přesvědčen fanoušek Vratislav Opl.

Kouč Bílek neskrýval dojetí. Byl jsem naměkko, přiznal po zisku titulu