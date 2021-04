„Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas s kvalitním soupeřem, výsledek byl otevřený až do konce. Bod je pro nás ale samozřejmě málo. Chtěli vyhrát, ale nepovedlo se,“ říkal plzeňský kouč Adrian Guľa a vyjádřil se i k tomu, že Jablonec jeho tým ve druhé půli zatlačil. „Oni prohrávali, tak začali víc riskovat. Nám chyběl větší klid v přípravné fázi,“ doplnil trenér Viktorie.

„Viděli jsme nadprůměrný ligový zápas. My bohužel málo střílíme, chceme to dát až do kuchyně. Nemůžu si pomoct střela Považance měla skončit gólem,“ kontroval jeho jablonecký protějšek Petr Rada.

Jabloneckého gólmana Hanuše vystrašila hned v první minutě tečovaná střela Beauguela, ale míč se snesl nad břevno a byl z toho jen roh bez vážnější šance. To Jablonec měl po svém prvním rohu a hlavičce Doležela blízko ke gólu, jenže brankář Staněk vytáhl perfektní zákrok, ani Zelený z dorážky neuspěl. Ve 13. minutě centroval Limbreský před jabloneckou branku, Šulc vracel hlavou na Beauguela, ale tomu ukradl míč ve slibné pozici spoluhráč Káčer. Hosté pak rychle přenesli hru na druhou stranu a pokus Schranze skončil těsně vedle.

Viktoriáni měli blízko ke gólu ve 23. minutě, kdy v šestnáctce propadl míč před Beauguela, jenž se ocitl sám před brankářem Hanušem, ale pověst střelce nepotvrdil a v jasné šanci minul branku. Další rodící se brejk domácího Falty zmařil včasným vyběhnutím gólman Jablonce. Ve 33. minutě si Šulc narazil míč s Faltou, ale jeho střela šla doprostřed branky, kde byl připravený gólman Hanuš. Na druhé straně při další slibné akci podklouzl strážce domácí svatyně, i tak však ukryl míč v rukavicích. Vzápětí hledal aktivní Pilař před brankou Schranze, plzeňský kapitán Brabec před ním včas zasáhl.

A tak trochu nečekaně udeřilo ve 41. minutě na druhé straně, Kaša vybojoval u půlící čáry míč přihrál ho Šulcovi, jenž posunul na Ba Louu a ten z první obstřelil Hanuše – 1:0. „To zakončení bylo fantastické,“ pochválil ho v televizním studiu i bývalý reprezentační kanonýr Horst Siegl. V poločase tedy domácí drželi nejtěsnější vedení.

Po přestávce Jablonec domácí přitlačil před jejich branku, viktoriáni nedokázali držet míč na svých kopačkách. Až v 59. minutě kopal Kalvach trestný kop, ale míč jen proletěl vápnem hostů, Beauguel na něj nedosáhl. V 62. minutě zase proskákala tečovaná rána vedle plzeňské branky a na druhé straně neodcentroval Mihálik na Faltu, jenž si nabíhal před branku Jablonce.

Ten mohl vyrovnat v 66. minutě, kdy se po váhavé rozehrávce domácích a průnikové přihrávce řítil do šance Doležal, jenže gólman Staněk mu šel pod nohy včas a poradil si i s dotírajícím Schranzem. Viktoriáni byli pod velkým tlakem, ránu Doležala zblokovala obrana a průniku Jovoviče vypadl Staňkovi míč na roh. Na pokus Schranze, který skóroval z podobného místa jako Ba Loua, už byl ale krátký – 1:1.

A chybělo málo, aby hosté skóre otočili. Jenže Považanec napálil v 81. minutě jen břevno. To pak zazvonilo i dvě minuty před koncem u jablonecké branky, když střelu Kalvacha vytáhl Hanuš. V závěru se pak ještě domácí dožadovali penalty po zákroku na střídajícího Kopice, ale marně a atk se museli spokojit se ziskem bodu.

Viktoria Plzeň – FK Jablonec 1:1

Poločas: 1:0

Branky: 41. Ba Loua – 70. Schranz.

Rozhodčí: Franěk – Dobrovolný, Kříž. ŽK: Limberský, Káčer – Krob, Zelený. Hráno bez diváků.

Viktoria Plzeň: Staněk – Limberský (79. Kopic), Brabec, Kaša, Havel – Šulc, Kalvach, Káčer (79. Hořava) – Falta, Beauguel (74. Ondrášek), Ba Loua (63. Mihálik).

Jablonec: Hanuš – Krob, Zelený, Kubista, Štěpánek – Jovović, Hübschman (82. Hrubý), Považanec, Pilař (77. Pleštil) – Schranz (90. Podaný), Doležal.