Plzeň tak s Karvinou nevyhrála už tři zápasy v řadě, loni tam remizovala také 1:1 a na podzim doma dokonce prohrála 0:1.

"Remíza je pro nás ztráta, zvlášť s ohledem na to kolik jsme měli šancí. Nízká produktivita nás dneska stála vítězství," uvedl při hodnocení zápasu slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa. "Teď se potřebujeme hlavně rychle zmobilizovat, protože už ve středu hrajeme další zápas," připomněl kouč Viktorie dohrávku se Zlínem, která začíná v Doosan Areně od 16 hodin.

"Měli jsme řadu obrovských šancí, vstup do zápasu byl výborný, hráli jsme velmi dobře. Ale soupeř to ustál a my jsme nakonec brali remízu, cítím zklamání," doplnil trenér Guľa.

Viktoriáni odjeli do Karviné bez zkušeného obránce Limberského, jenž dostal v nabitém programu těchto dnů volno, a dvou marodů Buchy a Čermáky. Oba záložníci jsou dlouhodobě zranění. První z nich odnesl bolestivé nakopnutí ze středečního pohárového zápasu s Libercem, který nedohrál ke zdravotní indispozici ani jeho kolega ze středu pole. K tomu je potřeba připočíst Hejdu, Kopice a Kayambu, kteří jsou mimo hru už delší dobu.

Ligovou premiéru v dresu Viktorie si tak odbyl levonohý obránce Hybš, ale v poločase střídal. Stejně jako Ondrášek jenž dostal na hrotu přednost před francouzským forvardem Beauguelem. A v základu byl poprvé od loňského října i slovenský záložník Káčer. Zpočátku sice nebyly vynucené změny v sestavě příliš znát, ale nakonec se museli viktoriáni spokojit v Karviné s bodem.

Přitom na soupeře vlétli, hned v úvodu měl velkou šanci Šulc, gólmana Ciupu však nepropálil. Pak Havel navedl míč do šestnáctky, ale ani on, ani Ba Loua nezakončili. Míč ukryl v náručí domácí gólman Ciupa a snažil se spoluhráče uklidnit. Marně. Ve čtvrté minutě byl po ráně Kalvacha už překonán, ale z brankové čáry vykopával Šindelář. Čtyři minuty na to hlavičkoval Šulc po centru Ba Louy z jasné pozice jen do brankáře domácích.

A tak udeřilo ve 13. minutě na druhé straně hned z první akce Karviné. Čmelík pláchl obránci Hybšovi a k jeho centru před branku se dostal ve skluzu mezi plzeňskými stopery karvinský kapitán Papadopulos a otevřel skóre – 1:0.

Tři minuty na to mohlo být srovnáno, jenže Šulc trefil z bezprostřední blízkosti jen gólmana Ciupu a ten pak nohou vykopl na břevno i dorážku Havla. Exkarvinský Ba Loua dál zásoboval už plzeňské spoluhráče perfektními centry, po dalším z nich a zakončení Ondráška vyrážel Ciupa na roh.

Potom zase zahrozili domácí, Qose natáhl ke střele zdálky a plzeňský gólman Staněk ji musel vytáhnout na tyč. A když v závěru zblokovala karvinská obrana i další ránu střelecky aktivního Šulce, šli do kabin s těsným náskokem domácí.

Plzeňští fotbalisté byli sice aktivnější, měli místy až drtivou převahu, vypracovali si i dost šancí, ale bez efektivního zakončení. Naopak Karviná z ojedinělého protiútoku otevřela skóre a pak ještě nastřelila tyč.

Do druhé půle poslal hostující trenér Guľa čerstvé hráče – Mihálika a Beauguela a brzy se ukázalo, jak je francouzský útočník pro Viktorii důležitý. Po akci Šulce se v 52. minutě obtočil kolem svého strážce a propálil i gólmana Ciupu, čímž odčaroval jeho neprůstřelnost – 1:1. Jenže nikdo další už domácího brankáře nepřekonal. Jen ránu Mihálika v 65. minutě zastavilo břevno.

MFK Karviná – Viktoria Plzeň 1:1

Poločas: 1:0

Branky: 13. Papadopulos - 52. Beauguel.

Rozhodčí: Hocek – Blažej, Šimáček. ŽK: Mazáň, Čmelík – Kovařík. Hráno bez diváků.

Karviná: Ciupa – Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň – Qose (70. Dramé), Mangabeira – Čmelík (90+3. Haša), Herc (85. Ostrák), Bartošák (90+3. Siňavskij) – Papadopulos (85. Jursa).

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Brabec, Hybš (46. Mihálik) – Káčer (84. Hořava), Kalvach, Šulc (77. Matějka) – Ba Loua (84. Kovařík), Ondrášek (46. Beauguel), Falta.