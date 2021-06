Když Tomáš Hořava v létě 2013 přicházel z Olomouce do plzeňské Viktorie, uvažovalo se o něm jako o možném nástupci Pavla Horvátha. Nakonec ještě odehráli hezkou řádku zápasů společně.

„To, že jsem hrál ve Viktorce, je úplně parádní. Získávali jsme tituly, hráli Ligu mistrů a Evropskou ligu,“ vyznal se Tomáš Hořava v nedávném rozhovoru pro klubový podcast. „Beru to jako odměnu za to, že jsem se snažil fotbalu dávat maximum,“ doplnil 33letý fotbalista.

Tomáš Hořava odchází z Plzně.Zdroj: FCVP

S plzeňskou Viktorií získal tvořivý záložník tři mistrovské tituly a dvakrát si zahrál Ligu mistrů. Do sestavy patřil za každého z trenérů.

„Tomáš byl v posledních letech nedílnou a důležitou součástí našeho klubu. Má velký podíl na úspěších, kterých se nám podařilo dosáhnout. V živé paměti mám například jeho krásný gól do sítě Manchesteru City v Lize mistrů,“ vyzdvihl jeho působení v Plzni generální ředitel klubu Adolf Šádek.

„Chtěl bych mu za celý klub i za fanoušky poděkovat, popřát mu hodně štěstí v budoucnu,“ doplnil Šádek s tím, že klub plánuje na příští sezonu oficiální rozlučku.

V poslední sezoně toho už Tomáš Hořava příliš neodehrál, od začátku nastoupil jen v dubnovém zápase v Teplicích. Jinak spíš paběrkoval, odehrál 218 minut. Ale celkem má v české lize na kontě 329 utkání, v nichž vstřelil 41 branek.

Otázkou je, jestli ještě nějaké přidá. Kvůli vleklým problémům s koleny zvažuje i úplný konec kariéry, studuje trenérskou licenci. „Mám kladný vztah k dětem, fotbal mě baví. Myslím, že trénovat je, to by jednou mohla být cesta,“ naznačil.

Tomáš Hořava s Markem Bakošem.Zdroj: FCVP

Po konci smlouvy v Plzni je volný hráč, a tak se také nabízí varianta, že by kariéru zakončil doma v Olomouci. Na Hané si už koupil i dům.

„V následujících dnech se plánuji rozhodnout o své budoucnosti,“ nechtěl Tomáš Hořava ještě nic prozradit.

Tomáš Hořava v zápase s Brnem.Zdroj: FCVP

Pokud by se už rozhodl v kariéře nepokračovat, měl by alespoň víc času zkontrolovat sbírku dresů, kterou věnoval tchánovi do hospody v Radějově u Hodonína. Třeba tam po stěhování přibudou i mistrovské medaile, které má zatím doma v krabici.

V Plzni budou Hořavu navždy připomínat fotografie v chodbě Doosan Areny, na kterých jsou zobrazeny velké momenty Viktorie. „Tuším, že jsem tam asi dvakrát. A jsem za to rád,“ zavzpomínal Tomáš Hořava.

Zdroj: Youtube

Jedním z těch momentů je pochopitelně gól na hřišti Manchesteru City v Lize mistrů. „Hodně lidí mně to připomíná. Byl to úžasný gól. Dan Kolář mi to krásně posunul a já to zkusil z jedničky. Naštěstí jsem nic nevymýšlel, jak bývá mým zvykem. Krásný zážitek, stejně jako všechny zápasy v Lize mistrů,“ usmál se Hořava.

Jeho kroky teď povedou na Hanou. Ale bude ještě hrát?