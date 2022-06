"I tady na utkání bude mistrovský pohár, se kterým se bude možné vyfotit v připraveném fotokoutku. Samozřejmostí je rovněž stánek našeho Viktoria shopu, ve kterém budete moci zakoupit mistrovská trička a mnoho dalších produktů," láká plzeňský klub na svém webu.

Druholigový soupeř 1. FC Táborsko v letní přípravě už jednoho prvoligového soupeře prověřil, s Bohemians 1905 po přestřelce prohrál 3:5.

Stoprocentně chci zůstat v Plzni, říká Mihálik o svojí pozici ve Viktorii

Pro hráče mistrovského celku, kteří jsou na hraně setrvání v kádru, to bude poslední možnost ukázat se trenérům, protože před odjezdem do Rakouska, kde viktoriány čekají ještě tři zahraniční soupeři (Botosani, Sint-Truiden, Besiktas), dojde ke zúžení kádru.

„Bude to těžké, ale je to práce nás trenérů, abychom ty hráče vybrali. A na nich zase je, aby nám každý den ukazovali, že do kádru patří. Zatím to tak je a pro nás je to skvělé,“ pochvaloval si plzeňský asistent Pavel Horváth po úterním střetnutí česko-slovenských šampionů, v němž viktoriáni porazili Slovan Bratislava 3:1. "Zatím pokračujeme v trendu předchozích zápasů, šanci dostanu všichni hráči," doplnil asistent trenéra Bílka.

Zdroj: Youtube

Stream z pátečního utkání opět poběží na YouTube kanálu.

Lístky na boj o Ligu mistrů jdou do prodeje

Sice ještě není jasné, s kým budou hrát, ale fotbalisté Viktorie Plzeň už znají termín odvety 2. předkola Ligy mistrů. Proti lepšímu z dvojice HJK Helsinky – RFS Riga nastoupí v Doosan Areně v úterý 26. července od 19 hodin. A předprodej vstupenek začíná v pátek úderem 9. hodiny.

„Na to, co jsem tu zažil v evropských pohárech budu vzpomínat do konce života. Teď do toho musíme dát všechno, abychom to zažili znovu,“ láká diváky do hlediště záložník Václav Pilař.

Majitelé permanentních vstupenek mají vstup zdarma, ostatní si mohou pořídit lístky tradičně ve čtyřech cenových relacích – 190, 270, 340 a 400 korun.