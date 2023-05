Fotbalisté Viktorie Plzeň dál pokračují v jarní mizérii, v sobotu odpoledne padli doma 1:3 s olomouckou Sigmou, která na západě Čech vyhrála po dlouhých jedenácti letech. Ve zbytku nadstavby se tak ještě můžou svěřenci trenéra Michala Bílka strachovat o třetí místo.

FORTUNA:LIGA, skupina o titul, 2. kolo: FC Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 1:3. | Foto: FCVP/Martin Skála

„První půle byla z naší strany velmi dobrá, drželi jsme balon a soupeře nepouštěli do nebezpečných situací. Škoda, že jsme nedali víc branek. Pak přišel pro nás klasický okamžik, vlastní branka ke konci první půle. Soupeř dvakrát vystřelil na bránu a dal tři góly. Druhá inkasovaná branka nás srazila. Nějaké závary tam pak z naší strany byly, ale chyběla tomu kvalita, byla to spíš křeč,“ zhodnotil utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Přitom v utkání s Olomoucí byli viktoriáni ve většině faktorů lepší, ale výraznou převahu nedokázali přetavit v bodový zisk, od Sigmy dostali lekci z produktivity. „Myslím, že Plzni dochází síla, nejen fyzická, ale i ta mentální. Klub nemá majitele, trenér odchází, chybí motivace,“ okomentoval současné rozpoložení Viktorie televizní spolukomentátor a bývalý fotbalista Jan Rajnoch.

Už v osmé minutě poslal Sýkora přesný centr na hlavu Chorého, ten zakončoval do protipohybu olomouckého gólmana Macíka, který stačil míč vytlačit z brankové čáry. Třináctá minuta byla pro Plzeň smolnou, protože Kaša orazítkoval hlavou jen tyč. A když už pak plzeňský stoper dostal míč do sítě, po zásahu VAR byl gól odvolán kvůli předchozímu faulu Chorého, který viděl dodatečně žlutou kartu a přijde o příští zápas na Slavii.

Daleko víc ale mrzí viktoriány další ztracené body. Zvlášť, když je v nastavení první půle poslal do vedení nigerijský útočník Durosinmi, jenž poslal svoji hlavičku pod břevno – 1:0. Jenže záhy bylo srovnáno, když si olomoucký centr srazil do vlastní sítě Sýkora – 1:1. „To bylo naprosto zásadní, že se nám povedlo rychle vyrovnat,“ říkal v hodnocení do televizních kamer olomoucký kouč Václav Jílek. „Ve druhé půli jsme chtěli být agresivnější, napadali soupeře. Bylo tam víc brejkových situací,“ popisoval kouč Sigmy.

Čtyři minuty po půli předvedl při ráně pohotový zákrok brankář Macík a brzy na to hostující Israel po jednom z brejků poslal hosty do vedení – 1:2. Srovnat mohl v 74. minutě po centru Mosquery střídající Vydra, ale jeho rána šla jen do náruče olomouckého gólmana a prakticky z protiútoku zasadil Plzni rozhodují úder třetím gólem Navrátil – 1:3. Pak už se viktoriáni na zvrat nezmohli.

Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 45+3. Durosinmi – 45+5. vlastní Sýkora, 54. Israel, 75. Navrátil. Rozhodčí: Radina – Ratajová, Šimáček. ŽK: Chorý – Zifčák, Macík. Diváků: 7429. Sestava Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník (63. Vydra), Kaša, Hejda, Sýkora – Kopic (72. Jirka), Bucha, Kalvach, Mosquera – Chorý (76. Vlkanova), Durosinmi. Trenér: Michal Bílek. Sestava SK Sigma Olomouc: Macík – Beneš, Fortelný (86. Kramář), Chytil, Ola (67. Pospíšil), Navrátil (86. Zifčák), Ventúra, Sláma, Zmrzlý, Zorvan (67. Chvátal), Pokorný (31. Vraštil). Trenér: Václav Jílek.