S týmem Příbram už dnes nepřijede plzeňský odchovanec Jakub Šiman, ten sice začátkem týdnem přestoupil zpět do mateřského klubu, ale obratem se vydal na hostování do brněnské Zbrojovky. Sedmadvacetiletý gólman, jenž už chytal i v Sokolově, Domažlicích, Radotíně a Táborsku, tam bude až do konce jarní části krýt záda zkušenějšími Martinu Berkovcovi.

I další přípravné utkání fotbalistů plzeňské Viktorie můžete sledovat na klubovém YouTube kanálu v živém streamu. Přímo do hlediště smí maximálně tisícovka diváků, kteří jsou očkovaní nebo prodělali Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Beauguela láká být král střelců české ligy, řekl francouzskému tisku

Vstupné je 50 kč, zdarma mohou přijít permanentkáři, držitelé platebních karet FC Viktoria od ČSOB, VIP karet či ZTP průkazů.

Oba soupeři se ještě nedávno pravidelně střetávaly v nejvyšší soutěži, naposledy tomu tak bylo loni na jaře a oba zápasy skončily remízou. V lednu U Litavky se hrálo bez branek a po divoké přestřelce 3:3 v Plzni se z Viktorie poroučel slovenský kouč Adian Guľa. Připomeňme si obě utkání ve fotogalerii.