Plzeňská Viktoria si o cennou trofej zahraje po sedmi letech, v roce 2014 podlehla v penaltovém rozstřelu Spartě. Ta může být soupeřem i teď, příští středu vyzve na Letné v derby Slavii. Už teď je jisté, že finále se bude hrát 20. května v Doosan Areně.

„Je to velmi cenné, o trofej si zahrajeme v domácím prostředí. Máme velkou motivaci a chuť udělat pro vítězství v poháru maximum,“ potvrdil plzeňský trenér Adrian Guľa po semifinálovém vítězství 1:0 nad Teplicemi.

V neděli čeká viktoriány od 19.30 v pražském Edenu ligový šlágr s domácí Slavií, která už může slavit titul.

Nebyl už jste trochu nervózní, když gól dlouho nepřicházel, i když jste měli poměrně jasnou převahu?

Vždycky je to tak, že když hrajete 0:0, může udeřit i soupeř, z brejku nebo ze standardky. Ale bylo podstatné, že kluci neztratili hlavu. Snažili se ten zápas rozhodnout, to se podařilo. Ty příběhy jsou různé, postupuje se přes penalty, v prodloužení nebo gólem na 1:0. Pro nás je to velká vzpruha, dodá to energii do zbytku sezony. Cítíme šanci, pro vítězství v poháru uděláme maximum.

Jaký je váš recept na úspěch v poháru? Ve čtvrtfinále to byl podobný příběh, to jste o vítězství 1:0 rozhodli ještě později…

(lehce se usměje) To není o mně, ale je potřeba, aby kluci věřili našemu procesu. Měli jsme proti sobě kvalitní Liberec, proto rozhodují maličkosti. S Teplicemi jsme byli favorité a to nejsou jednoduché zápasy, soupeř neměl co ztratit. Proto je dobře, že jsme to vzadu uhráli s nulou. Kluci byli pozorní, prakticky nepouštěli hosty do žádných šancí. Bylo to hlavně o trpělivosti, pomohla nám i střídání. Kobrovi (Zdeněk Ondrášek) se povedlo obranný val rozbít, na Bogyho (Jean-David Beauguel) už byli obránci zvyklí. Je super, že byl Kobra velmi důležitou součástí vstřelení vítězného gólu.

O trpělivosti mluvíte už po několikátém zápase, měla by být průvodním znakem vaší hry?

Ano, ale nemyslím tím pomalost hry. Jde mi naopak o rychlost, chceme otáčet těžiště.

Vítězný gól vstřelil Milan Havel. Jak se vám zamlouvá jeho spolupráce s Ba Louou?

Těší nás to. Ale nejen to, je dobře, že se do hry po zranění vrátil Kopi (Kopic), velmi dobře naskočil do zápasu Pišta Mihálik. Určitý úsek napravo zvládl se Slováckem i Falta, když jsme potřebovali prohodit křídla. Dneska výborně hrál i Hybšák (Matěj Hybš), který nastoupil po delší době. To všechno jsou cenné věci, právě podpora krajních hráčů je pro nás důležitá. S Limbou (Davidem Limberským) tam máme stabilitu, ale mohou tam jít i další kluci, když Limba není k dispozici.

Jak to s Limberským vypadá? A co další zranění hráči?

U Davida si ještě musíme počkat, jak bude jeho zranění vypadat v následujících dnech. Do tréninku už se stoprocentně vrací i Čermi (Aleš Čermák) a Hejdis (Lukáš Hejda), Kayamba už je v přípravě.

Ještě se vrátím k pohárovému zápasu s Teplicemi. Jak jste vnímal situaci s fanoušky, kterých nejprve povolili deset procent z kapacity stadionu a pak to zase úplně zakázali?

Viktorka je velká firma, to šlo úplně mimo nás trenéry, i když to kluci asi vnímali. Těšili jsme se na lidi, chvilku jsme z toho byli smutní, ale to jsou věci, které nemůžete ovlivnit. Věřím, že se brzy dočkáme. I proto jsme chtěli vyhrát, aby na finále mohli přijít, podpořit nás.

Nakolik je pro vás důležité, že se pohárové finále bude hrát v Plzni?

Určitě je to fajn. V české lize hraje domácí prostředí velkou roli, přidává to procenta. Ale my potřebujeme pracovat na tom, abychom byli úspěšní i venku. Když nejsou diváci, rozdíly se smazávají. Věřím, že s jejich návratem budeme ještě dominantnější. Tak jak jsme hráli Evropu venku, v českém prostředí to vychází na domácí zápasy.

Nemáte obavu, že se na týmu v závěru sezony začne projevovat únava?

V některých detailech už je únava znát, třeba když musíte otevřít soupeře precizním prvním dotykem nebo finální přihrávkou. Je potřeba dobře regenerovat. Ale Slavia taky hrála ve středu pohár, navíc v Olomouci. Mají za sebou náročné věci v pohárové Evropě. Čeká nás prestižní zápas, hráči se zase vyždímají naplno. Rozhoduje ambice a chuť. Fyzicky jsme udělali se Slováckem dobrá čísla, hráči jsou dobře natrénovaní.

Takže předpokládám, že budete chtít v neděli Slavii překazit mistrovské oslavy?

Moje mentalita není taková, že bych chtěl někomu něco kazit. (úsměv) Jsem nastavený tak, že připravím mužstvo co nejlépe na nejbližší zápas, uděláme maximum pro vítězství. Se Slavií si to rozdáme tváří v tvář.