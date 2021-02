„A to je málo,“ uznal pak i jejich slovenský kouč Adrian Guľa. Jeho tým opět srazila slabá produktivita a chyby v obraně, pokolikáté už…

Ale přesto byl zápas v Mladé Boleslavi ze strany plzeňských fotbalistů v něčem jiný. Zatím až dosud, když vedli, většinou dovedli zápas do vítězného konce. Tentokrát však zachraňovali v závěru aspoň bod.

„Dáme rychlý gól. Máme tam další tři, čtyři další dobré možností na rozhodnutí. Ale místo abychom měli o poločase jasný náskok, byl z toho nerozhodný stav. Pak ještě dostaneme gól do šibenice a doháníme náskok,“ nechápal po další ztrátě kouč Viktorie.

Té se dál výrazně vzdaluje čelo tabulky. Vedoucí Slavia už je delší čas v nedohlednu, na druhou Spartu teď ztrácí viktoriáni třináct bodů a na třetí Jablonec sedm.

Trenére těší vás alespoň to, že se o vstřelené branky zasloužili odchovanci, které jste v zimě stáhl z hostování v Českých Budějovicích?

Nekoukám se na hráče, jestli to jsou odchovanci nebo ne. Ale Šulc se od první chvíle ukazuje velmi dobře, v Boleslavi podpořil dobrý výkon gólem. Zrovna tak si cením branky Matějky.

Ten už se trefil předtím dvakrát v poháru, stejně jakou Beauguel. Neuvažoval jste proto o změně na hrotu útoku? I v souvislosti s tou produktivitou…

Uvažovali, ale musíme vycházet z připravenosti hráčů. Bogy byl po nemoci, i když pak nastoupil v poháru. Je super, že se Matějka po poháru prosadil i v lize. Ale i Kobra (Ondrášek) odvedl velmi slušnou práci. Pro nás je podstatné, aby hrotový útočník pracoval pro mužstvo, on to zvládl. Potřebujeme také od něho produktivitu, totéž platí pro křídelní hráče. Konkurenční prostředí donutí každého z hráčů na sobě ještě víc makat.

Poněkolikáté jste musel kvůli zranění střídat už v první půli, je to nepříjemné?

Je to asi třetí zápas, kdy jsme museli reagovat střídáním už v prvním poločase. Je to nepříjemné, ale z kluků, kteří šli na plac, jsem cítil odhodlání. Nejen Kayamba, ale potom i Pišta (Mihálik) a Bogy (Beauguel) přinesli do hry energii. Uvidíme, jak to s těmi zraněnými bude.

O jaký zdravotní problém přesně šlo?

Ba Loua má pochroumané rameno, je to nepříjemné. Ale když se mu něco podobného stalo v tréninku, dokázal se vrátit za tři, čtyři dny. Uvidíme, nakolik je to vážné teď. U Pavla Buchy to zatím nedokážeme říct.

A jak to vypadá s dalšími zraněními?

Máme před sebou téměř týden do dalšího utkání (neděle od 14 hodin doma proti Bohemians – pozn. aut.), věřím, že Čermi (Čermák) už by mohl být. Matěj Hybš odehrál po delší době poločas v poháru (Káčer byl v Boleslavi na lavičce – pozn. aut.). Věřím, že až se kluci vrátí a budou fit, zvýší se konkurenční prostředí a budeme se lepšit. A hlavně sbírat body, protože to naše situace v tabulce vyžaduje.

Komplikují vám ta častá zranění a nemoci práci?

Je to signál pro hráče, že musí být připravení. Není to jen o základní sestavě, ale někdy máme z taktického pohledu nachystané i hráče, kteří ještě nejsou připravení na celý zápas, ale víme, že určitou porci zvládnou a přijdou na hřiště až v průběhu. Někdy dostanete šanci třeba na dvacet minut a musíte ji využít. V tom vidím prostor ke zlepšení, i když se to lepší. Musíme vytěžit pro tým víc.

V Boleslavi nastoupil poprvé od začátku mladý Míka ve stoperské dvojici s kapitánem Brabcem. Jak jste s nimi byl spokojený? Nemohli situace před inkasovanými góly vyřešit lépe?

Vnímám fotbal komplexně. Do těch situací jsme se nějak dostali, u prvního gólu to bylo lehkou ztrátou na polovině hřiště, to jsme určitě měli vyřešit jinak. Druhý trefil Škoda krásně do šibenice. Projdeme si to. Soupeř měl slušné brejky, má na to vhodné typy.

Další cesta v poháru vede do Hradce



Včerejší los osmifinále českého poháru MOL Cup určil soupeře i fotbalistům Viktorie Plzeň. Ti se představí na hřišti lídra druhé ligy FC Hradec Králové.

Úřední hrací termín je stanoven na 3. března, ale vše bude ještě upřesněno. V každém případě se bude hrát na Malšovickém stadionu v Hradci Králové.

Oba týmy se nedávno střetly v přípravě, v lednu vyhráli viktoriáni 5:2. (zs)