„Pomalu nám dochází, čeho jsme dosáhli. Je to paráda, obrovská euforie. Já osobně tenhle titul řadím úplně nejvýš ze všech,“ vypustil ze sebe nadšeně po vítězství 2:0 nad Hradcem Králové, které bylo razítkem na šestý titul Plzně.

„Nikdo nám nevěřil. Počítalo se jenom se Slavií a se Spartou. My jsme byli zaškatulkovaní, že budeme rádi za poháry. Teď jsme první a jdeme slavit,“ doplnil Lukáš Hejda.

Když jste šli do nadstavby s jednobodovou ztrátou na Slavii, napadlo by vás, že budete slavit už kolo před koncem?

Ne. Já jsem čekal, že to bude honička až do posledního kola. Slavia nám nahrála tím, co předvedla tady s Hradcem (porážka 3:4 – pozn. aut.) My jsme toho dokonale využili, šli jsme za svým zápas od zápasu a jsme šťastní, že jsme to dokázali.

Senzace. Fotbalová Viktoria Plzeň slaví šestý titul

Kdy vy jste v titul začal věřit? Po remíze na Slavii?

Těžko říct, ale asi jo. V Edenu to byl nejdůležitější zápas.

Řekněte jako kapitán, co je speciálního na tomhle týmu?

Za mě jsme banda bojovníků, která se nikdy nevzdala. Pamatuju si, kolik zápasů jsme otočili. I když jsme hráli špatně a nedařilo se nám, zvládli jsme to, dokázali jsme to ukopat. I těžké zápasy na Spartě, na Slavii. Jsme banda válečníků, toho si strašně cením.

Co byste řekl o trenéru Bílkovi? Nakolik je titul jeho zásluha?

Jak to říct… (odmlčí se) Je to skvělý kouč, umí udělat perfektní kabinu. A navíc dokáže perfektně přečíst soupeře, vždycky nám vštípil taktiku přesně na míru. Za mě je to frajer, super chlap. Jak jsem ho poznal osobně vůbec to neodpovídá obrazu, jaký má v médiích.

Kouč Bílek neskrýval dojetí. Byl jsem naměkko, přiznal po zisku titulu

O vás se také hodně psalo, že jste v závěru sezony chytil skvělou formu…

Mně to úplně nepřišlo, že bych hrál nějak extra dobře. Urvali jsme to týmově, toho si cením a vážím. Hodně mi pomohli kluci. Když tým šlape, vyplavou na povrch individuality. Ale já si myslím, že titul patří především kolektivu.

Jaké teď budou oslavy?

Dlouhé a divoké.

První část jste si užili s fanoušky přímo v Mladé Boleslavi…

Jo, bylo to fajn. A v neděli budou oslavy ještě pokračovat, bude to velké.