V zákulisí už se však čile spekuluje.

Opustí řady viktoriánů Matěj Hybš a Šimon Falta, kteří nenaplňují očekávání?

Nebo snad dokonce francouzský útočník Jean-David Beauguel, jemuž končí v Plzni po sezoně smlouva, či někdo další?

Kdo z hráčů, kteří jsou na hostování, dostane šanci v zimní přípravě?

To všechno jsou otazníky, které z větší části vyřeší až nástup do zimní přípravy.

Pokračovat v Plzni by měl Jan Sýkora, jenž je v Plzni na hostování z polského Lechu Poznaň až do konce sezony.

Ale co bude pak?

To vše je také závislé na případném vstupu nového investora, či dokonce majitele. I v této otázce by mělo být jasno v prvním kvartálu příštího roku.

OTÁZKA Č. 1. ZŮSTANE STŘELEC BEAUGUEL?

On sám se během fotbalového podzimu nechal slyšet, že by českou ligu rád opustil. „Hraje tady osm let, to je poměrně dlouhá doba,“ řekl generální manažer klubu Adolf Šádek v prosincovém rozhovoru pro televizní stanici O2 TV Sport s tím, že si umí představit, že by Beauguel odešel po sezoně jako volný hráč.

„Když přijde zajímavá nabídka, může odejít už v zimě. Ale taky ho může nový investor využít jako frontmana pro novou éru,“ odpověděl Šádek mnohoznačně.

Samotný Beauguel dal fanouškům naději na závěr vánočního videoklipu s parťákem Jhonem Mosquerou. „Přeju vám i vašim rodinám jen to nejlepší a uvidíme se v novém roce,“ vzkázal jim.

SMLOUVY KONČÍ I DALŠÍM HRÁČŮM

V létě 2022 končí smlouvy i dalším čtyřem hráčům. Například druhému gólmanovi Aleši Hruškovi, ale tady má klub už náhradu. Z druholigového Ústí přivedl Slováka Mariána Tvrdoně, navíc je tady mladík Ondřej Mrózek.

To úplně jiná je situace u zkušeného beka Radima Řezníka, jenž už byl na odchodu z klubu. Jenže zůstal a na podzim chytil parádní fazonu. Sám by rád zůstal.

„Neodcházelo by se mi lehce,“ připustil fotbalista, který přišel před deseti lety z ostravského Baníku. Ale doma už se cítí v Plzni, kde si našel manželku, založil rodinu. „Jsem tady deset let, koupil jsem si tady barák. Umím si představit, že bych v Plzni zůstal natrvalo,“ přiznal Radim Řezník v říjnovém rozhovoru pro Deník.

Smlouvy končí i záložníkům Janu Kopicovi a Joelu Kayambovi. První z nich nedokončil podzim kvůli svalovému zranění a konžského reprezentanta zase limituje nestálost formy a především pak chabá produktivita. Jaro může být poslední šancí.

KDO MŮŽE ODEJÍT?

Podle herního vytížení to vypadá, že jsou v Plzni sečteny dny obránce Matěje Hybše. Naposledy hrál 24. října devět minut proti Jablonci, v posledních čtyřech zápasech nebyl ani na lavičce.

Spekuluje se o tom, že by mohl zamířit do polské Wisly Krakov, kde trénuje Adrian Guľa, bývalý kouč Plzně.

Jen o málo lepší se zdá být pozice Šimona Falty, o něhož se zase zajímá Baník Ostrava.

„Už v létě jsme mu nabízeli, že může odejít, aby měl větší vytížení. Ale rozhodl se zůstat, zabojovat o místo v sestavě. Ale jeho situace je hodně podobná,“ uvedl Adolf Šádek na Faltovu adresu.

Větší herní vytížení by si jistě zasloužil Miroslav Káčer, Dominik Janošek nebo Modou Ndiaye. V jejich případě je možné hostování.

JAK JE TO S PŘÍCHODY?

Viktoria měla velký zájem o útočníka Petra Pejšu, jenž patřil v barvách Vltavínu k nejlepším střelcům ČFL. Ale ještě než se jeho příchod uzavřel, poranil si koleno.

Pak už se nabízí jen, že dostane v přípravě šanci některý z hráčů, kteří jsou na hostování, nebo nějaký finančně výhodný přestup.