„Bery je o rok starší, tak jsme se v mládeži Slavie minuli. Pak jsem přicházel a Bery šel pryč,“ říká dvacetiletý Lukáš Červ, který v mládeži prošel i Meteorem, ale do Slavie se zase vrátil.

„Prošel jsem tam všechny dorosty a béčko. Pak jsem šel i na půl roku do áčka, následovalo hostování ve druhé lize v Jihlavě,“ popisuje Červ.

O necelý rok starší Beran už má ve fotbalovém životopise více klubů. Začínal na Slovácku, ale ve svých sedmnácti letech se společně s bratrem přesunul do hlavního města.

„Byl jsem na Bohemce a v devatenáctce šel do Liberce. Dostal jsem se na přípravu s áčkem, zůstal jsem tam a po roce přestoupil do Slavie,“ připomíná Beran.

Zanedlouho jednadvacetiletý Beran už v nejvyšší soutěži stihl odehrát 28 zápasů za Liberec a Slavii. V obou týmech právě v minulém ročníku působil, byl tak i u pohárového tažení celku z Edenu.

„Bylo to super. Naučil jsem se mnoho nových věcí i systém hry Slavie. Věřím, že mě to posune do budoucna. Zlepšil jsem se v taktice, pomohlo mi to. Teď bych tam asi tolik nehrál, tak bylo rozumné jít sbírat zápasové zkušenosti,“ dodal Beran.

Jeho parťák Červ v minulém ročníku nastupoval za druholigovou Jihlavu. Odehrál 24 zápasů a vstřelil 7 gólů. „Na Jihlavu budu vzpomínat rád, i když jsme nehráli úplně nahoře, pro mě jako mladého hráče to bylo docela těžké i na psychiku. Až tři kola před koncem jsme se zachránili, nebyla to lehká sezona pro nikoho z nás,“ řekl Červ.

Pro byla i Slavia

Po sezoně se oba rozhodli změnit působiště a společně s brankářem Jakubem Markovičem všichni zamířili jako hráči Slavie do Pardubic.

„Chtěl jsem zkusit už první ligu. Bavil jsem se na reprezentační akci s panem Shejbalem, který mi řekl, že by o mě měli zájem. Po domluvě s agentem jsme se rozhodli pro Pardubice,“ prozradil Červ.

„V minulé sezoně si mi styl Pardubic moc líbil. Kluci bojovali i proti týmům z horních pater, občas je i porazili. Doufám, že klukům pomůžu a budeme hrát stejný fotbal i nadále,“ doplnil Beran.

Proti přesunu na východ Čech nebyla ani Slavia. Už v průběhu sezony pardubický tým chválil i trenér pražského celku Jindřich Trpišovský. „Bavil jsem se s trenérem Trpišovským i Houšteckým. Všichni byli pro, abych šel do Pardubic. Po společné domluvě jsme se tak rozhodli,“ poznamenal záložník Beran.

K týmu se připojili už na začátku letní přípravy a odehráli i přípravné zápasy. „Ze začátku bylo všechno nové spoluhráči, trenér, systém, ale věřím, že nabíráme kondici, seznamujeme se. Bude to jen lepší,“ uvedl Červ.

Na evropské scéně

Sám si už vyzkoušel zápasy na mezinárodní scéně. Kromě reprezentace hrál s týmem Slavie U19 i juniorskou Ligu mistrů.

„Hráli jsme proti týmům jako Barcelona, Inter a Dortmund. Do posledního utkání jsme hráli o postup, nezklamali jsme. Zázemí klubů nelze vůbec srovnávat, ale popasovali jsme se s tím dobře,“ vzpomíná Červ, který taky v soutěži skóroval. „To jsou zatím největší zážitky. Vzpomínám na to rád, ale je to už historie,“ prohlásil.

Beran si zase se Slovanem Liberec zahrál základní skupinu Evropské ligy. „Chtěl bych to určitě zažít ještě jednou. Měli jsme nakonec sedm bodů, něco jsme uhráli, máme na co vzpomínat,“ řekl.

Uprostřed hřiště

Oba hráči ze Slavie jsou záložníci, kteří nastupují ve středu pole. „Oba jsme střeďáci, jako konkurenti,“ směje se Červ na vedle sedícího Berana a dodává: „Mně je jedno, jestli jsem víc ofenzivní nebo defenzivní záložník. I v Jihlavě jsem to měl tak napůl.“

Beran dává vzpomenout na Michala Hlavatého, který se z Pardubic vrátil do Plzně. „Podobní si asi trochu jsme, ale nerad se srovnávám. Každý je jiný, má něco lepšího i horšího. Věřím, že Pardubicím pomůžu,“ uvažuje Beran.

Už tuto sobotu vstoupí Pardubice do sezony duelem proti Karviné. „Říká se, že druhá sezona je ještě těžší. V kabině i s trenéry věříme, že uděláme vše pro to, aby to vyšlo. Třeba tak dobře jako minule. Nebojíme se a budeme bojovat,“ prohlásil Červ.