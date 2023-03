Plzeňský kapitán Lukáš Hejda se v pražském hotelu Le Palais Art pohodlně usadil do křesla, naproti němu byl i slávistický protějšek Tomáš Holeš, a dal novinářům najevo, že bude odpovídat na jejich zvídavé dotazy před prvním šlágrem ligového jara, v němž se plzeňská Viktoria představí v sobotu od 18 hodin v Edenu.

Kapitán plzeňských fotbalistů Lukáš Hejda v zápase na Zbrojovce Brno. | Foto: fcv

Kapitáni Viktorie a Slavie se sešli proto, aby dali fanouškům najevo, že chtějí odehrát šlágr prvních dvou celků tabulky v důstojné atmosféře. „Boj ať je na hřišti. V hledišti ať je to v mezích slušnosti. Nechceme, aby na hřiště létaly kelímky a další věci. To k fotbalu nepatří,“ reagoval Lukáš Hejda na předchozí slova slávisty Tomáše Holeše: „Doufám, že bude skvělá atmosfér a velká bitva jen na hřišti.

Lukáši, co s vámi takhle vypjaté zápasy dělají?

Já takové zápasy miluju, emoce k tomu patří. Poslední léta, kdy se střetáváme se Slavií, je to první s druhým. Čeká nás tvrdý boj. Víme, že jsme v Edenu dlouho nevyhráli, rádi bychom to prolomili.

Zmínil jste, že jste na Slavii dlouho nevyhráli. Vzpomenete si, kdy naposledy?

Myslím, že už to bude tak deset let, nevím přesně. Vyhráli jsme 2:1, chytal ještě současný trenér gólmanů (Matúš Kozáčik), takže už to je hodně dlouho (v dubnu 2014 vyhrála Plzeň góly Kovaříka a Wágnera ze závěru poločasů – pozn. aut.).

Hraje domácí prostředí opravdu tak velkou roli?

Určitě to hraje velkou roli, pro nás i pro Slavii. Každý mančaft se cítí lépe doma, před vlastními diváky.

Dost už bylo nenávisti, shodli se kapitáni Plzně a Slavie na společném setkání

Jak na vás z psychlogického hlediska působí ta nepříznivá série v Edenu?Úplně v hlavách to nemáme. Rozhodně to není tak, že bychom jeli do Edenu a třepali se. Každý zápas chceme vyhrát, i když musíme respektovat kvalitu soupeře. Dlouhodobě se nám v Edenu nedaří, ale už je na čase to změnit, uděláme pro to maximum.

Co bude potřeba udělat jinak než v těch předchozích zápasech?

Poslední dobou nás hodně trápí koncovka. Ono se o Plzni hodně píše, že hrajeme defenzivně. Od toho asi ustupovat nebudeme, ale chceme být odvážnější směrem dopředu. I když víme, že budeme čelit velké kvalitě. Ale když člověk nebude odvážný a nepůjde štěstí naproti, pak se k nám nepřikloní.

Takhle velké zápasy kolikrát rozhodne, kdo vstřelí první gól. Bude klíčové, komu se podaří otevřít skóre?

Za mě jo. Týmu to dodá energii a pak hraje v klidu a uvolněněji.

Je pro vás tentokrát méně čitelná sestava Slavie?

Točí to docela dost, ale já s nějakou myšlenkou pracuju. Tuším, kdo by mohl vepředu nastoupit a myslím, že to tak i bude.

Kalvach začíná trénovat, prozradil kouč Bílek. Pomůže viktoriánům už na Slavii?

Zvyšuje důležitost zápasu ještě to, že se na vás dotahuje Sparta? Přece jen v posledních letech byl boj o titul spíš jen mezi Plzní a Slavií…Za to, že se dotáhla Sparta si můžeme maličko sami. My jsme ji na podzim měli možnost v domácím zápase trošku utrhnout, ale nepodařilo se nám to. Pro ligu je to zajímavé, dlouho se o titul nehrálo ve třech. Uvidíme, jak se s tím všichni popasujou. Doufejme, že my budeme nejšťastnější.

Sázkové kanceláře celkem jasně favorizují Slavií. Jak to vidíte vy?

Podle výsledků v minulosti je to logické, hrajou doma, kde mají skvělou bilanci. Chápu to. Ale my jim nedáme nic zadarmo.

Na jaře nejsou vaše výsledky ideální, pociťujete větší napětí u trenérů?

U nás ne. Nechci říct, že je to v pohodě, ale jedeme si pořád to svoje. Připravujeme se jako na každého jiného soupeře, i když víme, že nás čeká důležitý zápas.

Zabrousím trochu na notu klubismu, který už se tolik nenosí. Vy jste v Plzni dlouho, už se cítíte viktoriánem, i když pocházíte odjinud?

Stoprocentně, v Plzni jsem prožil nejlepší léta. Ano, jsem viktorián. Vzpomínku na poslední titul jsem si nechal vytetovat na lýtko. Takže za Viktorku až do krve.

Další ztráta mistra. Gól Buchy na výhru s Olomoucí nestačil

Když se rozhlédnete v šatně kolem sebe, pořád cítíte ten legendární duch plzeňské kabiny, o kterém se hodně mluví?Jasně, já už to zažil v minulosti, jak kabina funguje. Vždycky se říkalo, že ta plzeňská je specifická. Teď už je to možná malinko jiné, ale pořád držíme hodně pospolu a myslím, že je to vidět i na hřišti.

V týmu máte dva hráče (Pavel Bucha, Jan Sýkora), kteří působili ve Slavii. Vypsali nějakou odměnu za vítězství proti bývalému klubu?

Ještě nic nevypsali, ale věřím, že vypíšou. To je taková naše tradice. Očekávám nějaké pohoštění, když to dobře dopadne.