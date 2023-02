„Já jsem si křikl na Havlise (Milan Havel), aby mi to pustil. Pak jsem si to sice prvním dotykem trošku zkomplikoval, ale naštěstí jsem to propálil do branky,“ popisoval Pavel Bucha vyrovnávací branku z 59. minuty.

„Jsem rád, že dal gól Buchy (Pavel Bucha), protože tam měl předtím několik zbytečných ztrát,“ říkal plzeňský kouč Michal Bílek.

A skutečně zpočátku to nebyl pro Buchu povedený zápas. Navíc brzy přišel o zraněného parťáka ze středu pole. Ale postupem času ožil a vstřelený gól i jemu dodal sebevědomí.

„Zase se ukázalo, jak je pro nás důležitý. Do té situace se dostal, zakřičel si, kluci mu to pustili a dal klíčový gól na 1:1. Cítil jsem, že máme dost síly a času, abychom to utkání zvládli,“ doplnil Bílek.

Bucha navíc není žádný kanonýr, právě nízkou produktivitu mu trenéři nejvíce vyčítají. Ve FORTUNA:LIZE se trefil naposledy loni 31. srpna proti Slovácku, celkem má na kontě 23 branek.

Tentokrát střelecky zabral v pravý čas. A uznal, že vítězství přišlo Plzni nesmírně vhod. „V posledních zápasech máme špatnou bilanci, táhne se to už od podzimu. Padli jsme minule doma s Hradcem a i tady jsme prohrávali, takže je to hodně důležité,“ vysvětloval 24letý kreativní záložník.

Viktoria veze body z Brna, obrat přišel po hodině hry

„Ale pro nás nic jiného než vítězství neexistovalo,“ naznačil Bucha, že ani za nepříznivého stavu nevěšeli viktoriáni hlavy. „Věřili jsme, že když Brno budeme mačkat, povede se nám dát gól a nějak se nastartujeme,“ doplnil plzeňský fotbalista.

A právě ta neutuchající víra dovedla obhájce mistrovského titulu k obratu. Deset minut po Buchovi se zpoza šestnáctky nádherně trefil Jan Kopic a dokonal obrat. Konečnou podobu výsledku pak dal v nastaveném čase střídající Adam Vlkanova.

Jen tak mimochodem: také střelec druhé plzeňské branky Jan Kopic se v lize naposledy trefil loni 31. srpna proti Slovácku, ale pak ho zbrzdilo svalové zranění.

Teď všichni viktoriáni doufají, že na další zásahy do černého nebudou plzeňští záložníci čekat tak dlouho.

„Já věřím, že tohle je zápas, kterým jsme to zlomili,“ říkal Bucha ještě v Brně. „Doufám, že na tohle vítězství navážeme hned v příštím kole doma,“ přál si záložník Viktorie.

To přijede do Doosan Areny českobudějovické Dynamo, hraje se v neděli od 15.00. „Rád bych viděl v hledišti co nejvíc fanoušků,“ vzkázal Pavel Bucha.

Návrat do české ligy útočníkovi zhořkl. Nezvládli jsme to, uznal Vydra