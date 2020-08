Zahrál si za béčko v Letní lize, v sobotu si v přípravě s Českými Budějovicemi odbyl premiéru za první tým, s nímž se včera vydal na soustředění k jezeru Walchsee.

„Já jsem hlavně rád, že máme před sebou konkrétní cíl, na který se připravujeme. Nebylo jednoduché, když jsem přišel a nehrálo se. Odtrénoval jsem toho asi dvakrát tolik co minulé sezony. Teď už je to jiné, těším se na ostré zápasy,“ hlásil 24letý záložník den před odjezdem do Rakouska.

V Plzni už se s přítelkyní a ještě ani ne ročním synkem pomalu zabydlel. „Teď už se tady trošku vyznáme,“ usmál se Miroslav Káčer. „Byli jsme v zoologické zahradě, která je moc pěkná, stejně jako náměstí, vyznáme už se i v obchoďácích.“

Ale jste tady hlavně kvůli fotbalu, jaké byly začátky?

V době koronaviru to nebyla jednoduchá situace pro nikoho. Já jsem měl aspoň to štěstí, že jsem mohl trénovat s týmem, zvykal jsem si na nové prostředí. Určitě mi to pomohlo, abych se v klubu rychleji adaptoval.

A vaše role na opravdovém rozjezdu sezony je snazší?

Určité plus to je. Ale každý z kluků, co jsou v Plzni, odvádí v přípravě maximum. Všichni jsme na stejné startovní čáře, nebude snadné vybojovat si místo v sestavě.

Měl jste také možnost obhlédnout konkurenci, co na ni říkáte?

Plzeň je větší klub, s vyššími ambicemi, hlavně co se týká pohárové Evropy. I na hráče je tady větší tlak. V Žilině jsem patřil k nejzkušenějším hráčům, tady to bude jiné. Ale já to beru tak, že se v kariéře můžu posunout výš.

V Žilině jste byl lídrem, tady to až tolik být nemusí. Jste připravený?

Jasně, počítám s tím. Já jsem se právě na tohle téma bavil s trenérem. Musím se herně posouvat, zlepšovat se, abych měl šanci.

Vaše místo je ve středové formaci, kde na jaře hrála famózně trojice Bucha – Kalvach – Čermák…

Pro mě je to motivace, abych se v jejich konkurenci prosadil, mají velkou kvalitu. Ale zápasů bude hodně a je na mně, abych se díky píli a pracovitosti dostal na hřiště. Z mého pohledu jsem trošku jiný typ hráče, než jsou oni, v tom vidím šanci.

Jinde než v Žilině jste nehrál, bylo složité rozhodnout se k přestupu nebo tomu nahrálo, že se klub dostal do finančních problémů?

Je to asi tak, jak říkáte. Já jsem neměl moc na výběr, přestup do Plzně bylo nejlepší možné řešení.

Jak se teď s odstupem času díváte na poněkud zvláštní konec v Žilině?

Já jsem tam byl odmalička, od šesti let. Moje představa o odchodu byla úplně jiná. Ale stalo se, žádnou zášť necítím. Jsem Žilině za mnohé vděčný. Majitel vyřešil složitou situaci, jak ji vyřešil. Nám nezbývalo, než to respektovat. Mně to navíc pomohlo k přestupu do lepšího klubu.

Když se ozvala Plzeň, měl jste hned jasno, že kývnete?

Nebylo o čem přemýšlet. Velmi tomu pomohlo, že tady už byl trenér Guľa.

Jak vzpomínáte na společné působení s koučem v Žilině?

Nechci říct, že mě pan Guľa naučil hrát fotbal, ale posunul mě na vyšší úroveň. Šanci v Žilině jsem dostal jako velmi mladý, už v šestnácti letech. A on mi ukázal jiný pohled na fotbal, já na něho mám pozitivní vzpomínky.

Ale také vás poslal do béčka, když jste zlobil…

No… Bylo tam těžší období, kdy jsem udělal pár kopanců. Ale on mi jasně naznačil, že takhle ne, že se musím soustředit jen na fotbal. Myslím, že i to mě posunulo dál.

Slováci mají v Plzni dobrou pověst, i o tom jste před přestupem přemýšlel?

Jak už jsem říkal, prvotní byla osoba trenéra Guľy. Ale postupem času jsem si uvědomoval, že tady moji krajané odvedli velmi dobrou práci. A proto mají v Plzni Slováky rádi.

Jak jste vy sledoval Plzeň?

Viktorka mě zaujala svým vystoupením v Lize mistrů a evropských pohárech vůbec. V Česku patří se Slavií a Spartou k nejlepším týmům.

Troufnete si na srovnání české a slovenské ligy?

Hraje se tady rychleji, fotbalisté mají větší kvalitu. Podle zápasů, které jsem viděl, je v Česku vyšší úroveň.

Jaké bylo přijetí v plzeňské kabině?

Nejvěrnějším parťákem je samozřejmě Filip Kaša, s ním jsem přišel ze Žiliny. Trávíme spolu hodně času. Ale i ostatní kluci jsou příjemní, nikdo se na nikoho nepovyšuje. Je vidět, že všichni z týmu táhnou za jeden provaz.

Vy máte na kontě i dva starty za slovenskou reprezentaci. Co chybí k tomu, aby jste v ní byl pravidelně?

Národní tým má vysokou kvalitu. Myslím, že je hodně hráčů lepších než já, a stejně tam nehrají. Já doufám, že mi pomůže angažmá v Plzni, kdybych se více ukázal v pohárové Evropě…