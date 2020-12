„Jsme zklamaní. Věřili jsme, že už to bude lepší,“ říkal v rozhovoru pro web Viktorie 26letý reprezentační stoper.

Kde hledat příčiny dalšího zaváhání venku?

Bohužel dneska nám to hnedka od začátku nevycházelo, jak jsme si představovali. Brzy jsme inkasovali a už jsme se do toho těžko dostávali.

Dá se tedy říct, že už vás ten první inkasovaný gól srazil na kolena?

Samozřejmě, že domácím první gól pomohl. Ale nemyslím si, že bychom tím byli nějak zaskočení. Ale bohužel to vepředu vázlo.

Co se dělo o přestávce?

Říkali jsme si, že to po přestávce otočíme. Ale hned na začátku druhé půle jsme dostali druhou branku… O to těžší jsme to měli.

Přitom v úterý jste doma rozstříleli Teplice 7:0. Proč se nepodařilo na ten výkon a výsledek navázat?

Nevím, těžko říct. Každopádně jsme zklamaní. Věřili jsme, že už to bude lepší. Ale bohužel, teď se s tím musíme nějakým způsobem vypořádat.

Už ve středu vás čeká poslední zápas roku doma proti Slavii. Je to šance odčinit porážku ze Slovácka?

Zápas proti Slavii je pro nás jednoznačně výzva. Ale my už jsme v posledních zápasech tolik chyb, že to neberu jako šanci něco odčinit. Ale spíš jako velkou šanci vrátit se zpátky do boje o přední příčky.

A co bude potřeba zlepšit?

Když to vezmu podle dnešního zápasu, tak úplně všechno!