S pražskou Slavií získal Jan Sýkora v roce 2018 mistrovský titul, ten je teď ve hře znovu, ale on přijede v neděli do Edenu v dresu úhlavního nepřítele sešívaných, plzeňské Viktorie.

Ta vstoupila do nadstavby o titul vítězstvím nad Slováckem (3:1) a po následném zaváhání Slavie na hřišti Hradce Králové (3:4) se vyhoupla do čela ligové tabulky, o dva body právě před nedělního soupeře. O další čtyři body zpět číhá v závětří na svoji šanci Sparta.

„V nadstavbě jsou jen těžké zápasy, pro lidi je to lákavější,“ řekl 28letý záložník v rozhovoru pro Deník před jedním ze šlágrů ligového jara. Ten další čeká viktoriány hned příští neděli, kdy hostí od 16 hodin Spartu.

Liga jde do finiše a plzeňská Viktoria vede tabulku. Jak vám to zní?

V sezoně se vždycky soustředíme na nejbližší zápas, chceme je zvládnout všechny. A právě díky tomuhle přístupu a stoprocentní koncentraci můžeme teď hrát o první příčku. Užíváme si to, ale nezapomínáme, co nás tam dostalo, chceme naši práci dokončit.

Nejbližší zápas vás čeká teď v neděli na Slavii, která je o dva body druhá. Nakolik výsledek napoví o titulu?

Je to důležitý zápas, to určitě. Ale po něm zbývají ještě tři další a všechny budou těžké. Stát se ještě může cokoliv. My se soustředíme, abychom to v neděli zvládli, a co bude pak, je ve hvězdách.

Myslíte i na to, že se Plzni v Edenu dlouhodobě nedaří?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, protože jsem předtím v Plzni nebyl. Každá série jednou skončí. Třeba se nám to povede právě teď.

Fotbalisté Viktorie zkusí zlomit prokletí zápasů na hřišti Slavie

Kudy podle vás povede cesta k úspěchu?

Teď doma i předtím na podzim u nich, i když jsme dostali brzy červenou kartu, jsme hráli dobře dozadu. Musíme být zase zodpovědní, soustředění. Trenéři nás určitě dobře připraví.

Nedávno jste s nimi doma brali bod (1:1), byli byste i teď spokojení s remízou, která by vás udržela na prvním místě?

Vždycky jdeme do zápasu s tím, že ho chceme zvládnout za tři body. Stejné to bude i teď na Slavii. Samozřejmě víme, že by nás remíza udržela na první příčce. Ale určitě na ni nebudeme hrát.

Do čela vám pomohla porážka Slavie na hřišti Hradce Králové. Překvapilo vás, že ztratila právě tam?

Já se moc o výsledky soupeřů nezajímám. Ale je fakt, že v té první šestce může každý porazit každého. I Slavia určitě věděla, že je tam čeká těžký zápas. Nakonec ztratila, což je pro nás příjemné, že jsme první, vůbec nic to ještě neznamená.

To i proto, že liga je letos vyrovnanější a vrcholí v nadstavbě, která souboj o titul ještě vygraduje?

No i kdyby nadstavba nebyla, bylo by to zajímavé až do konce. Takhle je to lákavější pro fanoušky, budou tam zajímavé zápasy. Z tohoto pohledu určitě přispěje na atraktivitě ligy.

Vy jste se v neděli poprvé na jaře zapsal mezi střelce. Myslí ofenzivní fotbalista na to, že nedává branky?

Aniž by člověk nějak chtěl, v hlavě to samozřejmě má. Už mi i pár lidí říkalo, že bych mohl zase přispět gólem nebo asistencí. (úsměv) Věřil jsem, že to tam jednou padne, a doufám, že se teď malinko roztrhne s góly pytel.

Co trenéři, mluvili s vámi na téma produktivity? Nabádali vás, abyste víc střílel, tlačil se do zakončení?

To ne. Trenéři znají naše přednosti, od nich jsem žádný tlak necítil. Jsem rád, že to tam spadlo, kvůli sobě.