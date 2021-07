Klub dal do prodeje unikátní edici poštovních známek a jen se po nich zaprášilo. Všech 220 archů po dvaceti známkách bylo vyprodáno ještě před oficiálním křestem, který proběhl po poledni za účasti klubových legend Františka Plasse, Pavla Horvátha, Daniela Koláře, Marka Bakoše, Davida Limberského i tvůrce známek Milana Bauera.

„Bude to cenný sběratelský kousek,“ prohlásil Daniel Kolář, jenž je jednou z tváří unikátní edice známek.

„Každá z těch známek má svoji historii a právě v tom je to kouzlo,“ připomněl bývalý záložník Viktorie, jenž přiznal, že nepatří k lidem, kteří by se často ohlíželi do minulosti. „Ale těch zážitků s Viktorkou mám hodně, je to příjemné vzpomínání,“ doplnil fotbalista, který byl u všech pěti titulů Plzně.

A v klubu zůstal i po kariéře v roli sportovního manažera mládeže. „Snažím se rozkoukat v normálním životě a pomáhat Viktorce, co to jde,“ dodal Daniel Kolář s úsměvem na rtech.

On sám byl součástí nejúspěšnější dekády plzeňské Viktorie, stejně jako další účastníci včerejšího křtu David Limberský, Marek Bakoš či Pavel Horváth.

„Nikdy mě nenapadlo, že já, vyučený řezník, budu jednou na poštovní známce. To naši rodinu zase posouvá úplně jinam,“ zkoušel situaci odlehčit s humorem sobě vlastním Pavel Horváth.

V případě speciální edice k 110. výročí plzeňské Viktorie jde o skutečně unikátní počin. Pár známek s tématikou z fotbalového prostředí, třeba k derby pražských S, už sice vzniklo, ale ty vydávala sama Česká pošta. Ještě nikdy nebyl iniciátorem vydání edice fotbalový klub.

V případě Plzně tak jde o další zápis do dějin.