„Došlo k dohodě o ukončení hostování a hráč se s okamžitou platností vrací nazpět do Ferencvárose,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

Hráčský agent ale řeší pro nigerijského forvarda angažmá v norské lize nebo v některém jiném severském státu, popřípadě Gruzii. Okruh adres, na kterých může Bassey působit, je hodně omezený.

Každý hráč totiž může být zaregistrován v jedné sezoně maximálně ve dvou klubech, což on už naplnil, když byl ve Ferencvárosi a Viktorii.

V úvahu tedy přicházejí pouze země, kde na jaře začne nový ligový ročník.

Do Plzně přicházel Bassey, který českou ligu znal z působení v Českých Budějovicích, s velkými nadějemi, ale nenaplnil je. V dresu Viktorie nasbíral ve 12 ligových zápasech jen 329 minut a vstřelil jedinou branku, když v listopadu pečetil výstavní trefou vítězství 4:0 nad Zbrojovkou Brno.

V Lize mistrů naskočil do pěti zápasů, ale většinou jen jako střídající hráč na pár minut. A to je na hráče s jedním z nejvyšších platů v klubu málo. V zimě vypadl z kádru úplně, neodjel s týmem ani na soustředění do španělského Benidormu a připravoval se s béčkem.

Teď se tedy vrací do maďarského Ferencvarose. Nebo zkusí štěstí jinde?