„Je to skvělý pocit. Sice to byla branka na 3:0, ale i gól v přípravě určitě potěší,“ svěřil se v pozápasovém videorozhovoru na klubových sociálních sítích Filip Čihák.

Fotbalista, kterému bude 10. července 23 let, si po svém návratu z Pardubic zatím pochvaluje přípravu v kádru šampiona FORTUNA:LIGY. „Kluci chtějí hrát fotbal, což já také, takže se cítím skvěle. Myslím si, že zápasy proti Klatovům (6:0) a Varům (9:0) splnily to, co měly,“ řekl odchovanec plzeňského fotbalu.

Čihák porovnal svoji nynější situaci s tou před třemi roky, když odešel z Plzně do Pardubic. „Nabral jsem zkušenosti, mám vyšší sebevědomí,“ potěšilo Filipa Čiháka, jehož starší bratr Adam je členem kádru Viktorie Plzeň B a otec Libor byl prvoligovým fotbalistou.

