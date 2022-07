Záložník Jan Sýkora v utkání s belgickým Sint-Truidenem, v němž viktoriáni prohráli v rakouském Westendorfu 1:3.Zdroj: fcv

Teď je tedy na čase opět se připomenout i na mezinárodní scéně. „Naším cílem je postoupit do skupiny evropských pohárů,“ prohlásil na předsezonním setkání s novináři plzeňský kouč Michal Bílek na znamení toho, že on i kabina jsou s tím plně ztotožněni. Viktoriáni vstoupí do bojů o pohárovou Evropu už ve středu venkovním zápasem 2. předkola Ligy mistrů na umělé trávě HJK Helsinky, výkop je v 18 hodin českého času. Odveta se hraje v úterý 26. července od 19.00 v plzeňské Doosan Areně. „Čeká nás na úvod těžký soupeř, který bude hodně bojovný,“ uvedl trenér Viktorie k první překážce v pohárové Evropě navzdory tomu, že sázkové kanceláře jasně favorizují jeho tým.

„Hrají v rozestavení 3-4-3, v prvním zápase s Rigou byl jejich výkon velice slušný,“ doplnil Bílek s tím, že je rád, že začínají venku.

„Myslím, že je pro nás lepší, že druhý zápas budeme hrát doma,“ věří v podporu plzeňského publika, s jehož pomocí už před rokem Viktoria otočila nepříznivě se vyvíjející sérii s velšským The New Saints.

Viktoriáni v Alpách hráli bez branek s rumunským Botosani.Zdroj: FCVP / Jan Kubíček

Helsinky přešly v úvodním předkole přes lotyšskou Rigu až díky lépe zvládnutému penaltovém rozstřelu. Doma vyhrály 1:0, venku padly 1:2, když gól zaručující prodloužení vstřelil Brazilec Murillo čtvrt hodiny před koncem.

Domácí zápasy hrají na umělé trávě stadionu Bolt Arena s kapacitou přes deset tisíc diváků. Tomu tedy uzpůsobí přípravu i plzeňští fotbalisté. „Absolvujeme před odletem na umělce jeden dva tréninky, pak ten předzápasový u nich,“ naznačil trenér Bílek, že v boji o pohárovou Evropu nehodlají podcenit žádný detail. Pokud totiž přes finského soupeře čeští šampioni postoupí, bude se v Plzni hrát minimálně skupina Evropské konferenční ligy.

Viktoria Plzeň - Táborsko.Zdroj: fcv/Martin Skála

A také zůstanou dál ve hře o milionářskou Ligu mistrů. Dvojici dalších možných soupeřů se dozvědí už při dnešním losu, a to i pro případ, kdybys Helsinkami neuspěli a propadli se do kvalifikace Evropské ligy. „Nezbývá nám nic jiného než naplno zabrat v tomhle prvním dvojzápase a postoupit. Ten úvod je nesmírně důležitý, nejen poháry, ale i liga. Na to se soustředíme, aby nám vstupy do obou soutěží vyšly,“ naznačil trenér Bílek, že nehodlá nic podcenit ani na tuzemské fotbalové scéně. Ale žádná vzletná slova o obhajobě titulu od něj neuslyšíte.

„Sparta se Slavií samozřejmě vyhlásí útok na titul. My se budeme snažit na té špičce být také. Uděláme pro to maximum a uvidíme, na co to bude stačit,“ zůstal kouč Viktorie věrný svojí povaze. Zatímco HJK Helsinky mají sezonu v plném proudu, kromě zápasů s RFS Riga hrají i ligu, v sobotní generálce porazily doma 3:1 VPS Vaasa i s šesti změnami v základní sestavě, pro plzeňskou Viktorii to bude ve středu první ostrý zápas. Zvládne ho?

Jak na Helsinky?



Vstupenky na domácí odvetu (26. července od 19 hodin) si mohou fanoušci zajistit v předprodeji ve čtyřech cenových kategoriích (190, 270, 340 a 400 korun).



Prodávají se ve Viktoria shopu (9-17 hodin). Ale také je lze zakoupit online a v prodejních místech Plzeňské vstupenky. Omezení je nastaveno na maximální počet pěti kusů na osobu.



Od minulého týdne běží také prodej vstupenek do sektoru 117, který patří hostům, na první zápas v Helsinkách(20. července od 18 hodin). Jsou k mání ve Viktoria shopu za cenu 380 Kč, platit lze jen hotově.