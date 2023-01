„Durosinmi je velký příslib. Troufnu si říct, že by mohl být posilou,“ prohlásil Pavel Horváth, asistent trenéra Michala Bílka, po přípravném zápase s Ferencvarosem (0:0), v němž dostal mladík přednost před plzeňskou jedničkou na hrotu útoku Tomášem Chorým.

Talentovaný Nigerijec si od příchodu do Viktorie užívá každou minutu. Hltá pokyny trenérů, především pak dalšího asistenta, bývalého vynikajícího slovenského útočníka Marka Bakoše.

„Kluci jsou velmi přátelští. To samé trenéři a všichni kolem,“ pochvaloval si Rafiu Durosinmi v prvním rozhovoru pro klubový web.

V hledáčku plzeňské Viktorie už byl nějaký čas. „Asi před půlrokem přišel můj agent, že má o mě Viktorka zájem,“ prozradil čerstvě 20letý fotbalista. Přesun na západ Čech vyšel teď v zimě.

„Pro mě je to obrovská příležitost. Láká mě možnost zahrát si zase nejvyšší českou soutěž,“ připustil Durosinmi, který má ve FORTUNA:LIZE na kontě 19 startů, v nichž vstřelil tři góly. Mimo jiné i ten, kterým na startu loňského jara zajistil Karviné výhru 1:0 na Slavii.

„To byl zatím nejsilnější moment v mojí kariéře,“ hlásil teď z Benidormu.

Ale na záchranu Karviné to nestačilo, vytáhlý Nigerijec tam zůstal i ve druhé lize, v ní přidal 15 zápasů a zase tři góly, čtyři přidal v MOL Cupu.

Teď se porve o místo v mistrovské Plzni. Pomoct mu může právě i to, že se v Česku už aklimatizoval. A také si pomalu zvykl na chladnější počasí, které mu zpočátku dělalo velké problémy.

„Byla mi velká zima, nikdy předtím jsem nic takového nezažil. Někdy jsem měl nohy tak zmrzlé, že jsem ani nemohl pořádně hrát,“ popisoval Durosinmi, který s fotbalem začínal v šesti letech.

„Na hřiště mě bral bratr, ale zpočátku mě to moc nebralo,“ přiznal. Brzy se však dostal do mládežnické akademie v Lagosu a řekl si, že by se jednou mohl fotbalem živit. „Od té doby jsem měl nastavenou hlavu, že se stanu profesionálem,“ vyprávěl.

A když ho vzal v 18 letech agent do Česka, splnilo se mu to. V Karviné se potkal i se současným spoluhráčem Modou Ndiayem. „Hodně mi pomáhá. Říkal mi, jak to tady chodí, jak budeme hrát, co po nás chtějí trenéři,“ pochvaloval si celým jménem Rafiu Adekunle Durosinmi.

„Pocházím z královského rodu. Adekunle znamená něco jako přítomnost koruny,“ vysvětloval a prozradil i svůj rituál. „Než vstoupím na hřiště, vždycky se pomodlím k Bohu,“ doplnil Nigerijec na závěr prvního interview.